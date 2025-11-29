銀行法鬆綁和房市衰退 房貸排撥時間從6個月降為3個月

金管會放寬新青安可免計入銀行法第72條之2的計算，加上房市景氣不佳使需求降溫，房貸荒已漸有改善，本報向金融業及不動產業進行調查，原本中古屋市場對房貸是「一貸難求」，現在民眾等待房貸的時間，已經從6個月降為3個月。

主管房貸業務的銀行主管指出，九月之前的房貸荒，當時在銀行的房貸極度吃緊之下，房貸額度優先排給建商蓋好新屋之後的整批性分戶房貸，使購買中古屋的民眾一貸難求，經常都要排隊等到六個月以上，現在一方面是在央行的放款集中度管制以及房貸借款困難之下，使得不動產的需求降溫，另一方面金管會放寬了新青安可以不計入銀行法72之2的上限，這些都使大型行庫可以承作的房貸水位變大，也使得購買中古屋的民眾有借款空間，等待期間也從六個月縮減為三個月。

銀行主管也分析，目前大台北的一級精華區，包括永和、中和、板橋、新店一帶，以總價1000萬到1500萬之間的房子，房貸的案量最多，一般而言，房仲為了降低民眾的利率負擔，都會先從「新青安」來報送，倘若是新青安，利率為1.775%，但倘若不能適用新青安的條件，例如先前已買過房子但賣掉，而現在要再買新屋的，或是配偶已經有房的這類貸款人，就不能適用新青安，而是銀行一般的非新青安首購房貸，銀行主管指出，先前利率從2.5%起跳：「現在的起跳價已是2.7%。」比起數月前，已增加將近1碼（0.25%）的水準。

由於日前多位閣揆卓榮泰的發言，讓新青安被不動產界認為明年到期可能仍將續作，但對此公股行庫主管也表示，即使明年續作新青安，以目前各大行庫承作房貸的資源在央行的不動產放款集中度管理之下仍相當有限，以及房貸太多也會升高銀行的資本使用風險係數之下，基於反映資金成本，利率一定會拉高：「除非有內政部等政府的補貼，否則至少會比現行的1.775%大幅拉高！」行庫主管也指出，由於現在非青安的首購利率都比現行的1.775%增加接近1個百分點了，因此明年倘若要續作新青安，新利率水準至少會2%以上起跳。

房仲業者則指出，除了兩房一廳最搶手，三房兩廳則居次。目前最受民眾青睞的屋型，是二房一廳，至於大台北精華區，要找1000萬至1500萬元的二房一廳，則會以屋齡超過20年的中古屋較能找到這類物件，這些物件的室內坪數約在15坪，也超過銀行對於「小套房」的定義，貸款也比較容易下來，因為銀行一直到現在對於小套房的核貸條件仍然相對嚴格。

房仲業者也指出，民眾若選擇的是兩房一廳或是三房兩廳的話，因為較能獲得銀行的支持，在景氣不好時能順利「撿便宜」的機會更大。