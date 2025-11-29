快訊

美股美債比特幣全面強彈的2大教訓：別跟Fed、AI對做

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行法鬆綁和房市衰退 房貸排撥時間從6個月降為3個月

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行法鬆綁和房市衰退，房貸排撥時間從6個月降為3個月。本報資料照片
銀行法鬆綁和房市衰退，房貸排撥時間從6個月降為3個月。本報資料照片

金管會放寬新青安可免計入銀行法第72條之2的計算，加上房市景氣不佳使需求降溫，房貸荒已漸有改善，本報向金融業及不動產業進行調查，原本中古屋市場對房貸是「一貸難求」，現在民眾等待房貸的時間，已經從6個月降為3個月。

主管房貸業務的銀行主管指出，九月之前的房貸荒，當時在銀行的房貸極度吃緊之下，房貸額度優先排給建商蓋好新屋之後的整批性分戶房貸，使購買中古屋的民眾一貸難求，經常都要排隊等到六個月以上，現在一方面是在央行的放款集中度管制以及房貸借款困難之下，使得不動產的需求降溫，另一方面金管會放寬了新青安可以不計入銀行法72之2的上限，這些都使大型行庫可以承作的房貸水位變大，也使得購買中古屋的民眾有借款空間，等待期間也從六個月縮減為三個月。

銀行主管也分析，目前大台北的一級精華區，包括永和、中和、板橋、新店一帶，以總價1000萬到1500萬之間的房子，房貸的案量最多，一般而言，房仲為了降低民眾的利率負擔，都會先從「新青安」來報送，倘若是新青安，利率為1.775%，但倘若不能適用新青安的條件，例如先前已買過房子但賣掉，而現在要再買新屋的，或是配偶已經有房的這類貸款人，就不能適用新青安，而是銀行一般的非新青安首購房貸，銀行主管指出，先前利率從2.5%起跳：「現在的起跳價已是2.7%。」比起數月前，已增加將近1碼（0.25%）的水準。

由於日前多位閣揆卓榮泰的發言，讓新青安被不動產界認為明年到期可能仍將續作，但對此公股行庫主管也表示，即使明年續作新青安，以目前各大行庫承作房貸的資源在央行的不動產放款集中度管理之下仍相當有限，以及房貸太多也會升高銀行的資本使用風險係數之下，基於反映資金成本，利率一定會拉高：「除非有內政部等政府的補貼，否則至少會比現行的1.775%大幅拉高！」行庫主管也指出，由於現在非青安的首購利率都比現行的1.775%增加接近1個百分點了，因此明年倘若要續作新青安，新利率水準至少會2%以上起跳。

房仲業者則指出，除了兩房一廳最搶手，三房兩廳則居次。目前最受民眾青睞的屋型，是二房一廳，至於大台北精華區，要找1000萬至1500萬元的二房一廳，則會以屋齡超過20年的中古屋較能找到這類物件，這些物件的室內坪數約在15坪，也超過銀行對於「小套房」的定義，貸款也比較容易下來，因為銀行一直到現在對於小套房的核貸條件仍然相對嚴格。

房仲業者也指出，民眾若選擇的是兩房一廳或是三房兩廳的話，因為較能獲得銀行的支持，在景氣不好時能順利「撿便宜」的機會更大。

房貸 房仲業者 金管會

延伸閱讀

不是央行政策？時力王婉諭致函經濟學人 稱台灣經濟真正問題是它

他想靠0050、006208質押分攤房貸！網曝風險：遇大跌壓力更大

保險小百科／房貸壽險解約 注意相關權益

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

相關新聞

新青安額度吃緊...這三家公股行庫 目前排撥最順暢

雖然金管會放行新青安房貸可免計入銀行法第72條之2的不動產放款上限不得逾30%的規定，但在央行的集中度管理尚未放行之下，...

銀行法鬆綁和房市衰退 房貸排撥時間從6個月降為3個月

金管會放寬新青安可免計入銀行法第72條之2的計算，加上房市景氣不佳使需求降溫，房貸荒已漸有改善，本報向金融業及不動產業進...

信用良好、拿千萬繼承宅向銀行借100萬竟卡關！原來少做1件事

為了房產繼承糾紛，親友間鬧上法庭時有所聞，專家提醒，打贏了官司，要記得塗銷訴訟註記，否則不只貸款可能卡關，未來出售也可能...

「收了錢就擺爛」頻傳！住保會聯手四大平台推裝修住保履約

坊間不時傳出裝修業者「收了錢就擺爛」情事，住宅消保會28日聯合id SHOW、狸樂聚、絕對完工、夯裝修等四大平台，宣布提...

國壽明年資本適足率約140%

壽險業2026年將接軌新一代清償能力制度，國泰人壽執行副總經理林昭廷昨（28）日指出，原則上明年的目標資本適足率（TW-...

台幣本月重貶6.59角

外資昨（28）日再賣超台股194.7億元，台股雖收紅，但外資賣超匯出，新台幣匯價昨日收盤貶破31.4元，以最低價31.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。