凱基金、第一金法說談展望 市場聚焦全年獲利與股利政策

進入12月，本周將有兩家金控召開法說會，分別是凱基金（2883）、第一金（2892）。除公布前三季收益與財務指標、資產配置及投資操作之外，隨時間進入年底，投資人也關切全年的獲利展望及明年的股利政策。

凱基金、第一金分別將於12月2日和12月3日舉辦今年第3季法人說明會，其中，凱基金今年10月自結稅後純益47.4億元，前十月稅後純益238億元，年減22.9%，每股純益（EPS）1.37元。

在子公司方面，凱基人壽前十月稅後純益128.7億元，年減39.4%；凱基銀行及凱基證券則相對亮眼，其中，凱基銀行前十月稅後純益58.95億元，年增超過二成；凱基證券前十月稅後純益93.88億元，年增7.4%。

由於明年即將接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TW-ICS），凱基人壽日前董事會已決議擬發行10年以上累積次順位公司債，預計發行總額上限為新台幣200億元整，藉此充實資本。不過，預期法人也會關切子公司壽險接下來的資產重分配規劃。

儘管近期新台幣走勢趨緩，使得壽險業外匯價格變動準備金累積餘額創史上新高，但壽險業匯率會計調整議題，近期也掀起論戰，市場也關注壽險業者將如何因應與改善幣別錯配的問題。

另一方面，第一金控以銀行為主要獲利核心，獲利表現相關穩定。第一金前十月稅後純益234億元，年成長3.5%，每股純益（EPS）1.63元，其中，子公司第一銀行貢獻獲利超過九成，銀行前十月稅後純益222億元，年增5.3%。

針對市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信有機會展開公股「四合一」整併，由於第一金投信為四家公股投信規模最大，屆時攸關併購議題也可能會是關切的話題。