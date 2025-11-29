「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」 逾200位志工化身濕地保育大使

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
滙豐銀行高階主管於「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」開幕式上手持五色卡，表達對環境永續的祝福。滙豐銀行提供
滙豐（台灣）銀行29日於台北關渡自然公園舉行一年一度的「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」，在高階主管的號召下，共有200多位同仁與親朋好友共襄盛舉，不分年齡長幼，捲起袖子一同擔任濕地生態保育志工；這亦是滙豐首度將環境日擴展至全日活動，並開放一般民眾參與，力求號召更多志工，以實際行動守護大自然。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「滙豐銀行自2002年開始與關渡自然公園合作志工活動以來，我們攜手推動生態保育、環境教育與社區參與，至今已投入37,000小時的志工服務，見證了一代又一代的環境意識在這片土地上扎根。我們期待透過今天寓教於樂的活動，把同仁、家庭、社區、學校與社福團體都串在一起，推動大眾對環境保護的認識與關注，進一步發揮眾人的力量共同守護生物多樣性，珍愛我們共享的未來。」

台北市野鳥學會張瑞麟理事長表示：「感謝滙豐銀行20多年的支持，一起陪關渡走過各項經營難關，一步步引領台灣向世界接軌。從支持研究、保育、教育到志工參與，園區的每一步歷程，都有滙豐銀行的相伴。今年關渡自然公園榮獲國際濕地網絡（Wetland Link International）頒發兩顆星級獎章的榮譽，為全台第一。今年滙豐環境日亦擴大舉辦，除了邀請滙豐同仁與親友，也邀請一般大眾、社福團體，從濕地的角度，結合藝術季的元素進行解說，辦理講座讓更多人看見關渡的美好，體認這片土地保留下來的重要性與價值，有意識地採行對環境更友善的生活模式與行動。」

滙豐銀行是全台第一家以實際行動長期贊助關渡自然公園的民間企業，除了鼓勵員工加入關渡志工行列，滙豐銀行更結合集團資源，撥款資助硬體設施的建置、濕地種籽教師培訓計畫和溼地環境教育計畫的執行，並透過捐贈，支持關渡自然公園進行城市濕地永續管理計畫、城市生態造林計畫與友善環境耕作計畫。

活動當日，以精心設計的五色卡為活動揭開序幕，由不同顏色印製的卡片，分別代表勇氣、積極、希望、永續與智慧，邀請每位參與的同仁與親屬寫下一段對環境祝福的話語或是身體力行的承諾；每張卡片可以兌換一家社福單位的餐盒，讓滙豐人的心意轉化成長遠深厚的夥伴關係，持續溫暖社會每個角落。

