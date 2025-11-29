「收了錢就擺爛」頻傳！住保會聯手四大平台推裝修住保履約

坊間不時傳出裝修業者「收了錢就擺爛」情事，住宅消保會28日聯合id SHOW、狸樂聚、絕對完工、夯裝修等四大平台，宣布提供住保履約，確保工程款存入信託代管，依工程進度分期施工及驗收，讓民眾安心裝修。

住保會表示，交屋潮來臨，裝修類的廣告，在臉書平台、IG等社群上近來明顯增多，只要在臉書查詢或留言「裝修」關鍵字，相關廣告就會接踵而來，這些廣告都有可能讓人陷入被騙的風險中。

另外，臉書社團接案平台、私密社團，由消費者提出需求，廠商直接聯絡，也容易衍生爭議。

住保會指出，今年1月到10月，住保會就接獲相當多申訴案件，被騙金額從最低3萬元最高400多萬元。

其中「品榆空間設計企業社」涉嫌詐騙一案，全台已有超過20戶受害，總金額粗估突破600萬元，受害者則從北北基桃到嘉義都有。

住保會顧問吳翃毅表示，現在民眾大多利用網路搜尋，透過網路找廠商，裝修的資訊相對弱勢，根本無法分辨真假，也因此「收了錢就擺爛」的裝修糾紛詐財案件一再發生。

為保護消費者，吳翃毅表示，住保會要求平台業者，須辦理裝修履約保證與信託機制，專款專用信託帳戶。付款採分階段進行，屋主於各工程階段開始前，將該階段款項匯入信託帳戶。

平台「絕對完工」表示，過去裝修平台只做媒合，萬一出事，平台也只當旁觀者，此次把「履約保證」百分百綁進平台商業模式，從報價核驗、住保履約、三方認證和糾紛處理，逐一把關，民眾可獲更大保障。