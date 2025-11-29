信用良好、拿千萬繼承宅向銀行借100萬竟卡關！原來少做1件事

為了房產繼承糾紛，親友間鬧上法庭時有所聞，專家提醒，打贏了官司，要記得塗銷訴訟註記，否則不只貸款可能卡關，未來出售也可能沒人敢買。

一位民眾最近就碰到這樣的問題。正業地政士聯合事務所所長鄭文在說，這位民眾因資金需求，找上他們，表示要用名下市價約1,000萬元的房子，向銀行辦理100萬元房貸，請事務所代辦。

由於該房子不曾辦理房屋貸款，沒有抵押權設定，而且當事人表示信用正常，事務所心想一周就可辦妥結案。

沒想到，受理委託調出謄本，發現建物和土地謄本都有「訴訟繫屬事實」的註記。送到銀行辦理貸款，銀行人員看到此一註記也怕怕的不敢接。

回頭詢問當事人，原來當事人父親有二段婚姻，各生了一個小孩，當事人為二婚，也就是現任元配的小孩。

可能因為住一起關係，當事人父親生前寫遺囑，表明房子要留給當事人。2011年當事人父親過世後，當事人想依遺囑繼承房子，但前妻小孩不滿，提起訴訟，並依民事訴訟法規定，要求將訴訟事實記載在建物及土地謄本，以防房子被賣掉脫產。

鄭文在說，此一爭產糾紛，事後和解，二個繼承人達成協議，由當事人取得房屋所有權，前妻的小孩則獲得現金補償，但這項註記卻一直留在謄本上，從未被塗銷。

原因很簡單，依民事訴訟法第254條第13項規定，訴訟終結或第5項裁定經廢棄、撤銷確定後，當事人或利害關係人得聲請法院發給證明，持向該管登記機關申請塗銷訴訟繫屬事實之登記。

也就是當訴訟和解或終局判決時，法院或地政事務所不會主動幫被告塗銷該註記，必須由原所有權人主動出面，把註記登記塗銷。

至於該怎麼辦理呢？只要所有權人向法院聲請「訴訟終結證明書」，持正本向不動產所屬地政事務所辦理塗銷登記，所有的註記就會在土地、建物謄本中抹去，不再留下痕跡。