壽險業2026年接軌新制 拚保障型商品累積CSM

保險業2026年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS），各家壽險業者積極推動保障型商品，力拚累積合約服務邊際（CSM），國壽今年目標CSM達新台幣700億元，富邦人壽也設定今年CSM累積500億元，確保長期獲利能力。

在IFRS 17下，保險業不會在銷售保單時認列利潤，而是後續提供服務時才逐步認列到損益表中的保險收入，因此每賣出一張保單可累積多少合約服務邊際（CSM），成為各家業者準備接軌的重要指標，也牽動中長期獲利能力。

簡單來說，CSM可以視為業者賣出一張保單預期未來可以實現的利潤總額，不同類型保單累積CSM狀況不同，其中以保障型商品貢獻CSM較多，因此成為各家必爭之地。

富邦人壽表示，今年立下CSM累積500億元的目標，今年前9月已超過400億元以上，整體進度符合預期，明年CSM釋出到損益表比例，初步預估為中高個位數比例。

為順利接軌明年新制，富邦人壽指出，已經把CSM納入通路重要經營指標，商品策略也聚焦在提升CSM，持續推動高CSM的健康及意外險系列商品，並透過商品搭配外溢機制，差異化保費，增加跟客戶間的黏著度，此外，分紅及利變保單作為保費收入的雙主軸，富邦人壽聚焦在長年期繳費的高保障型壽險為主，同時為減少幣別錯配風險，主推美元保單銷售。

國泰人壽指出，現在會更關心CSM，而非每年新契約保費數字。今年目標累積CSM為700億元，今年前9月已達681億元，明年目標CSM要超過750億元。目前設定CSM釋出至損益表的釋出率為5%，初期較低，但可能逐步增加，呈現「前低後高」。

國壽長期以持續以「聚焦推動保障型商品，並兼顧理財型商品發展」為整體商品主軸，推動策略將持續以具高CSM貢獻的健康險及意外險等保障型商品為主，而美元利變型商品除了可貢獻一定的CSM，同時有利進行資產負債管理。

此外，國壽指出，投資型商品對公司整體資本貢獻可帶來風險抵減效果，策略上將以強化具CSM貢獻的變額壽險及附保證最低死亡給付商品為主。近期壽險公會提出開放指數型商品引入台灣，這類商品國外銷售經驗佳，國壽將持續觀察法令開放狀況和開辦經營。

台灣人壽以9月底市場利率計算，目前累計CSM餘額達1200億元以上，今年估計可新增CSM數約117億元；為因應接軌IFRS17與TW-ICS，並配合台灣高齡化趨勢，台壽持續推動銷售高CSM的保障型商品，提升公司長期獲利性。

至於未來聚焦的商品類型，台壽將加速齊備意外險與健康險（A&H）商品，並推廣銷售長年期、外幣壽險等商品，滿足資產傳承與保障需求。

凱基人壽設定今年全年新契約CSM目標為350億元到400億元，凱基人壽日前指出，上半年表現符合預期，未來CSM釋放率應跟同業水準相近，估在5%到7%之間。