壽險前10月新契約保費年增2成 看第4季審慎樂觀

壽險業者觀察，今年前10月新契約保費投資型保單年增幅優於傳統型保單，主因為股市屢創新高與美聯準會（Fed）重啟降息有關；展望全年，國壽認為可順利達成今年目標，富邦人壽認為第4季可維持成長態勢，台灣人壽估美降息若放緩對保單銷售影響有限。

根據壽險公會統計，壽險業今年前10月含負債項下收入的新契約保費為8211.68億元，年增26%。其中，今年1到10月傳統型保單新契約保費收入為4878.45億元，年增23.9%，投資型保單前10月新契約保費收入3333.23億元，年增29.1%。

壽險業者指出，投資型商品新契約保費成長幅度較大，主因是股市屢創新高及美國聯準會重啟降息，市場對經濟衰退疑慮降低，進而帶動用戶對投資型保單信心。

國泰人壽指出，今年前10月傳統型新契約保費收入746億元，投資型保單新契約保費收入761.4億元，分別較去年同期成長46%與44%，皆優於業界。公司傳統型商品耕耘資產傳承與健康醫療保障議題，成長幅度略優於投資型，也推出多元投資型保單，滿足不同客群的資產增值與保障需求。

國壽延續保障優先的策略，第4季以「防癌、高齡」議題為核心，輔以退休規劃等議題，預期今年全年可順利達成公司年度目標。

富邦人壽今年前10月傳統型新契約保費約735億元，年增8%，投資型保單約237億元，無成長。富邦人壽指出，近幾年主推傳統型商品為主，尤其是利變及分紅的高保障壽險，其中又以分紅型商品成長率最高。

富邦人壽預期今年第4季保單銷售維持穩定成長，尤其分紅保單需求強勁，因應不同族群推出多元分紅商品，相較去年同期應可維持成長趨勢。

凱基人壽今年前10月傳統型新契約保費465億元，年成長1成，投資型保單新契約保費126億元，年增率128%。美國聯準會9月中下旬啟動降息循環，整體市場預期利率走低，加上10月股票市場走強表現，帶動投資型商品銷售動能。

展望年底，凱基人壽指出，除了投資型商品與市場表現連結較緊密之外，高齡、少子化及民眾自我健康意識日趨重視下，持續支撐退休規劃商品及健康險銷售，另外高資產人士對資產傳承需求也將帶動保障型商品動能，對第4季與全年保單銷售持續審慎樂觀。

台灣人壽指出，台壽今年前10月新契約保費為571億元，年成長38%，其中，傳統型保單新契約保費429億元，年增26%，投資型保單新契約保費142億元，年增達89%。台壽第3季新契約保費約227億元，目前動能預估，第4季約可維持跟第3季相同水準，預期今年全年整體新契約保費可逾700億元。

至於美國聯準會（Fed）降息腳步是否影響後續保單銷售動能，富邦人壽認為，美元債券利率已維持高檔一段時間，目前市場普遍預期未來降息可能性高，尤其分紅保單、利變型保單等商品跟市場利率高度相關，若降息放緩，市場預期利率下行空間有限，美元計價保單仍相對具吸引力。

台壽分析，若Fed放緩降息速度，雖會造成投資市場波動，短期影響保單銷售業績，但回歸需求面，傳統型保單能滿足客戶穩定增值需求，投資型保單提供保障與投資理財需求，長期而言，推估若降息放緩對保單銷售影響有限。