凱基金點亮全台最高飄雪聖誕樹 以永續行動迎接公益月

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基金控昨晚於總部廣場點亮全台最高飄雪聖誕樹，由董事長王銘陽(中)、副董事長沈榮津（左四）、國亨開發Capella董事長邱德馨（右四）、凱基人壽總經理郭瑜玲（右三）、凱基金控執行副總顏志堅（左三）、凱基銀行總經理林素真（右二）、凱基證券總經理黃幼玲（左二）、凱基投信總經理張慈恩（左一）、中華開發資本資深副總余珊蓉（右一），共同啟動點燈。圖/凱基金提供
凱基金控昨日晚間在總部廣場舉行年度聖誕點燈活動，全台最高的飄雪聖誕樹亮相，絢麗光影搭配人造雪花自空中飄落，吸引路過民眾駐足觀賞。點燈儀式由凱基金控董事長王銘陽率領集團子公司主管共同啟動，主題為「相映成光、共築成林」，象徵企業與城市、土地之間的連結與支持。同仁並穿戴聖誕風格小物，拍照留念互道祝福，現場瀰漫濃厚聖誕氣氛。

凱基金控今年的聖誕樹高度達22公尺，使用環保可回收材料搭建，並採用智能燈控系統監測用電量，在營造節慶氛圍同時，也展現企業對環境保護的承諾。王銘陽表示，凱基總部自設計階段便以「與自然共生」為核心理念，為了保留廣場周邊約60年的老榕樹，大樓以綠建築概念打造，更導入節能減碳及循環經濟思維，今年的飄雪聖誕樹就是延續這樣的永續精神；王銘陽也強調，期盼凱基聖誕樹是屬於整座城市的，每一位經過這裡的市民、旅人、甚至今晚特別來拍照打卡的朋友，都能留下屬於自己的聖誕回憶。

凱基金這場點燈晚會吸引上百人到場同樂。活動由薩克斯風四重奏揭開序幕，隨後登場的光球舞者以象徵希望、永續與共好的光球在廣場律動；點燈後，凱基金總部廣場搖身一變成為聖誕派對現場，由深受年輕族群喜愛的DJ帶來精采演出，音樂與燈光交織，將氣氛帶到最高點。

為了打造與整座城市共享的溫馨聖誕季，一直到2026年1月19日，每晚19:00、20:00以及21:00，凱基聖誕樹將定時上演飄雪燈光秀，歡迎民眾與親朋好友前來觀賞。此外，12月也是凱基金控的公益月，將再度串聯地方創生團隊及社福單位，於下個月16日及2026年1月15日分別舉辦公益市集，以行動支持在地特色產業與弱勢族群，讓善意延伸至更多需要的角落。

凱基金 金控 總部

