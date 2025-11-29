國泰人壽股票績效大噴發 最高年化投資報酬率達12.5%

國泰人壽投資股票超會賺！國泰金控（2882）財務長陳晏如指出，今年國壽在資產運用上維持穩健策略，各主要資產的年化投資報酬率表現如下：國內股票年化報酬達12.5%、國外股票避險前之投資收益率為9.2%；債券方面，涵蓋ETF部位的國內債券年化報酬率為5.2%，國外債券則為3.9%，截至9月底，總投資金額近7.94兆元。

從整體前三季績效來看，國泰人壽前三季的整體避險後投資收益率為3.56%，較去年同期的4.15%略為下降，主要受避險成本上升及去年基期較高、今年資本利得減少等因素影響。不過，在經常性收益方面則有明顯改善。

國壽前三季避險前經常性投資收益率達3.48%，較去年同期的3.45％略為提升3bps。今年以來，國泰人壽也擇機回補股票部位，使股利收入同步成長，推升經常性收益表現。

截至9月底，國壽累計認列174億元現金股利收入，已超越去年全年度的168億元，國壽將持續分散投資區域以降低風險，北美、歐洲、亞太和其他市場分別占國外固定收益投資的52%、18%、17%和13％。