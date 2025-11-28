談穩定幣與存款代幣化 李長庚：金融機構雙軌並行

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

穩定幣與存款代幣化的發展趨勢引起市場討論，市場也好奇國內金融機構的應對策略。國泰金控（2882）總經理李長庚28日於法說會後受訪表示，各國央行推動的數位法幣發展，或是金融機構主導的「存款代幣化」，乃至於穩定幣的發展，未來將會並行發展，金融機構必須做好多方準備，以滿足客戶在跨境金流與支付上的多元需求。

李長庚指出，放眼全球，各國央行與傳統金融機構正積極推動法幣數位化及存款代幣化。由於貨幣涉及國家主權，中央銀行推動的數位法幣，以及金融機構推動的存款代幣化或是穩定幣，這些路徑將會同時存在，並在不同的應用場景中發揮作用。

李長庚表示，從金融機構的角度來説，在存款代幣化和穩定幣方面都必須要做好準備。國泰會將所有可能的途徑都納入準備，以隨時支應不同產業和客戶在支付、跨境金流及產品使用上的需求。

針對穩定幣的應用場景，李長庚特別提及，雖然穩定幣被認為在跨境金流上具有快速、24小時、低成本的優勢，但實際情況仍需進一步觀察。許多人忽略了「兌換成本」，要從法幣到穩定幣、穩定幣到法幣，「那個成本其實目前來看是不低的。」因此，每一種支付方式和跨境金流方式都各有優勢，金融機構需提供多樣化的路徑供客戶選擇。

由於目前穩定幣相關法制基礎尚未完整建立，且相較於美元穩定幣的國際流通性，台幣穩定幣在境內缺乏足夠的應用場景和流通性，因為現行的電子支付方式已極為方便。李長庚強調，國泰將會持續研究各種可能的發展方向，找出在台灣最能達到CP值比較高的架構，尤其是在跨境金流方面，因為金流不可能只做國內而不做國外，未來針對不同客戶的需求，就準備好各種途徑支應他們的跨境金流。

