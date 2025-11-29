台幣本月重貶6.59角

外資昨（28）日再賣超台股194.7億元，台股雖收紅，但外資賣超匯出，新台幣匯價昨日收盤貶破31.4元，以最低價31.408收盤，貶值6.8分，貶幅0.21%；累計本周新台幣升值2.2分、升幅0.07％，周線翻紅終止連三黑；不過11月新台幣重挫6.59角，貶幅達2.09%，月線連二黑。

外資11月賣超台股3,748億元，延續10月偏空操作；新台幣匯價今年以來至昨日止累計升幅為4.37%。

匯銀指出，從10月FOMC會議紀錄來看，勞動市場逐步降溫，少數官員注意到對景氣敏感族群失業率上升，但許多官員認為AI與自動化是壓低勞動需求的結構性因素，降息是否能達到提振就業仍有疑問。

通膨仍是Fed降息與否關鍵。許多官員認為關稅推升核心商品價格，未來幾季可能持續影響，形成通膨潛在變數。有些官員認為住房服務價格將持續下降，若扣除關稅影響，通膨更接近2%，只是缺乏足夠證據顯示通膨能穩定回到2%

匯銀表示，12月FOMC會議降息仍有不確定性，原期待繼續降息可以提振股市，但12月如果沒能降息，則會衝擊金融市場。在外資持續自台股提款匯出下，估下周新台幣將測試31.5元關卡。

央行統計，昨日美元指數上揚0.11%，亞幣貶值居多，新台幣貶值0.22%，日圓貶值0.12%，韓元貶值0.7%，星元貶值0.07%，人民幣升值0.04%。