國壽明年資本適足率約140%
壽險業2026年將接軌新一代清償能力制度，國泰人壽執行副總經理林昭廷昨（28）日指出，原則上明年的目標資本適足率（TW-ICS Ratio）申請介於125％至140％；合約服務邊際（CSM）方面，今年前九月已累積681億元，全年目標700億元將會達標，明年可望達750億元起跳，CSM釋出率約5％，採前低後高、逐年升高。
金管會10月中公布選擇性過渡措施，法人關注國壽申請的目標ICS。林昭廷表示，國壽目標ICS在125%至140%，會高於ICS基準125%，是因為需留有因應金融市場波動的安全緩衝，加上目前法規針對RBC不到250％的業者有投資限制，換算下希望至少高於125％，但依規定高於125％以上額度需分五年攤提，因此不可能拉高太多。
由於保險業明年接軌IFRS 17，在該財報底下，展現壽險業未來長期預期利潤的合約服務邊際成為各界關注重點。
林昭廷指出，今年前九月CSM增加681億元，其中上半年增465億元、第3季再增216億元，預期今年CSM目標達700億元，未來五年間，每年CSM釋出到損益表金額成長率約在10％至15％，明年預估CSM至少750億元起跳，至於CSM釋出率較同業稍低，約5％，CSM釋出將「前低後高」持續挹注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言