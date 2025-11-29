國壽明年資本適足率約140%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

壽險業2026年將接軌新一代清償能力制度，國泰人壽執行副總經理林昭廷昨（28）日指出，原則上明年的目標資本適足率（TW-ICS Ratio）申請介於125％至140％；合約服務邊際（CSM）方面，今年前九月已累積681億元，全年目標700億元將會達標，明年可望達750億元起跳，CSM釋出率約5％，採前低後高、逐年升高。

金管會10月中公布選擇性過渡措施，法人關注國壽申請的目標ICS。林昭廷表示，國壽目標ICS在125%至140%，會高於ICS基準125%，是因為需留有因應金融市場波動的安全緩衝，加上目前法規針對RBC不到250％的業者有投資限制，換算下希望至少高於125％，但依規定高於125％以上額度需分五年攤提，因此不可能拉高太多。

由於保險業明年接軌IFRS 17，在該財報底下，展現壽險業未來長期預期利潤的合約服務邊際成為各界關注重點。

林昭廷指出，今年前九月CSM增加681億元，其中上半年增465億元、第3季再增216億元，預期今年CSM目標達700億元，未來五年間，每年CSM釋出到損益表金額成長率約在10％至15％，明年預估CSM至少750億元起跳，至於CSM釋出率較同業稍低，約5％，CSM釋出將「前低後高」持續挹注。

壽險業 國壽

延伸閱讀

林維俊：台新新光金合併後 新壽ICS最高拉至150%、年底前CSM超過600億

壽險業獲利衝出最強10月 淨值、外價金餘額同步創高

壽險業海外投資龐大 金管會：外價金逾兆元才安全

壽險業迎來 IFRS 17大魔王 法人：AC 債券攤銷法只解「燃眉之急」

相關新聞

國壽明年資本適足率約140%

壽險業2026年將接軌新一代清償能力制度，國泰人壽執行副總經理林昭廷昨（28）日指出，原則上明年的目標資本適足率（TW-...

台幣本月重貶6.59角

外資昨（28）日再賣超台股194.7億元，台股雖收紅，但外資賣超匯出，新台幣匯價昨日收盤貶破31.4元，以最低價31.4...

響應亞洲資產中心 林知延：持續推動CFP國際證照、讓台灣接軌國際

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）今於台北舉辦「2025台灣CFP之夜」，CFP全名「認證理財規劃顧問」，為國際間理財規劃...

新台幣翻貶收31.408元 熱錢流出11月重貶6.59角

11月最後一個交易日，台灣股匯走勢不同調，台股小漲，新台幣兌美元卻一路走弱，貶破31.4元，收盤收在31.408元，下跌...

防詐、防駭、防破產 台企銀攜手產險業舉辦資安說明會

為協助企業強化風險管理觀念，台灣企銀分別與新安東京海上產險、臺灣產物保險，於10月份舉辦三場「資安是現代企業的保險箱：防...

tibit走進你的聊天室 台灣創新板推出16張動態LINE貼圖

台灣創新板（tib）代表角色tibit自11月17日「台灣創新板全新篇章發表會」亮相後，引發市場與年輕族群高度關注。為讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。