國壽明年資本適足率約140%

壽險業2026年將接軌新一代清償能力制度，國泰人壽執行副總經理林昭廷昨（28）日指出，原則上明年的目標資本適足率（TW-ICS Ratio）申請介於125％至140％；合約服務邊際（CSM）方面，今年前九月已累積681億元，全年目標700億元將會達標，明年可望達750億元起跳，CSM釋出率約5％，採前低後高、逐年升高。

金管會10月中公布選擇性過渡措施，法人關注國壽申請的目標ICS。林昭廷表示，國壽目標ICS在125%至140%，會高於ICS基準125%，是因為需留有因應金融市場波動的安全緩衝，加上目前法規針對RBC不到250％的業者有投資限制，換算下希望至少高於125％，但依規定高於125％以上額度需分五年攤提，因此不可能拉高太多。

由於保險業明年接軌IFRS 17，在該財報底下，展現壽險業未來長期預期利潤的合約服務邊際成為各界關注重點。

林昭廷指出，今年前九月CSM增加681億元，其中上半年增465億元、第3季再增216億元，預期今年CSM目標達700億元，未來五年間，每年CSM釋出到損益表金額成長率約在10％至15％，明年預估CSM至少750億元起跳，至於CSM釋出率較同業稍低，約5％，CSM釋出將「前低後高」持續挹注。