金管會召開產險業座談會 四大政策呼籲業者全力配合

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會11月28日舉辦「114年產險業負責人座談會暨表揚典禮」，就近期重要政策及關注議題與產險業負責人進行交流。左三為金管會主委彭金隆。圖／金管會提供
金管會11月28日舉辦「114年產險業負責人座談會暨表揚典禮」，就近期重要政策及關注議題與產險業負責人進行交流。左三為金管會主委彭金隆。圖／金管會提供

金管會11月28日舉辦「114年產險業負責人座談會暨表揚典禮」，就近期重要政策及關注議題與產險業負責人進行交流，金管會會議中針對四大政策請產險業持續配合，包含推動六大核心戰略產業與公共投資、長照、永續發展債券投資方案第四期；鼓勵產險業積極申請業務試辦、積極研發綠色保險商品，以及推動相關高齡保險商品及保護高齡消費者權益措施。

金管會表示，本次會議由主委彭金隆主持，主要針對近期重要政策措施向與會代表說明，請產險業持續支持與配合，考量近期國際情勢變化且引導鼓勵保險業投資國內公共建設及實體產業之政策有其延續性，金管會已延長該獎勵方案增訂第4期，實施期間至今年12月31日止，新增投資金額目標值400億元，鼓勵產險業於兼顧保戶權益保障及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與六大核心戰略產業等國內實體產業之投資。

其次，為鼓勵保險業創新並提升競爭力，金管會自2019年8月起開放保險業務試辦，迄今產險業者普遍踴躍申請試辦，且多數均已試辦結束並達預期效益。金管會鼓勵業者持續利用試辦機制，提供創新保險商品與服務，以落實普惠金融並縮小保障落差。

其三，因應氣候變遷的挑戰，產險業除自身對抗氣候變遷外，亦可透過保險商品設計及銷售，協助其他產業移轉氣候變遷風險。金管會鼓勵產險業持續參考國際趨勢與配合國內市場需求，研發各類綠色保險商品，以滿足我國發展綠能產業以及轉型綠色經濟之需要，成為推動淨零、永續目標之指引者。

其四，我國即將進入超高齡社會，金管會持續鼓勵保險業設計開發多元高齡化保險商品及服務，並落實保護高齡消費者權益、加強推動金融教育宣導及防範金融詐騙，以因應國人對規劃老年經濟安全與照護之需求。

彭金隆另表揚「微型保險競賽」、「六大核心及公共建設投資競賽」、「住宅地震保險卓越獎」、「強制車險差異化管理競賽」、「推動董事會多元化政策獎」獲獎的產險公司。

此外，為鼓勵業者相互觀摩優良做法、精進經營績效並提升服務品質，金管會也特別邀請辦理試辦業務、數位轉型及今年度「公平待客最佳進步獎」的產險公司分享實務經驗，期藉由同業交流，促進產險業持續精進與創新發展。

金管會表示，對於產險業過去一年在配合推動各項政策所做的努力表達感謝，並恭喜今年得獎業者。金管會將持續與業者共同建構穩健、創新且永續的產險市場。

