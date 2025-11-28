響應亞洲資產中心 林知延：持續推動CFP國際證照、讓台灣接軌國際

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）今於台北舉辦「2025台灣CFP之夜」，CFP全名「認證理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高榮耀，屬國際財務高階證照。這是台灣首次以大型國際規格舉行的CFP專業盛會，匯聚台灣CFP持證人、金融機構代表共700人。FPAT理事長、華南金（2880）副董事長林知延表示，政府力推亞洲資產管理中心，而CFP正是國際水準，目標持續推動台灣接軌國際。

林知延去年起接任臺灣理財顧問認證協會（FPAT）第七屆理事長。FPAT於2004年11月正式加入國際理財規劃顧問認證總會（FPSB）成為國際會員組織之ㄧ。國際理財規劃顧問認證總會負責美國以外地區CFP認證的推廣工作，該國際組織定位為獨立、非營利性的CFP認證標準制定組織。

FPSB 領導層此次特別來台參與，包括主席Kirsty Scully、首席專業標準總監Paul Grimes、日本FP協會（JAFP）理事長Toshiharu Shirane及日本代表團等均與會。另外，經濟部長龔明鑫、總統府副秘書長何志偉，國泰金（2882）總經理、FPAT榮譽理事長李長庚，壽險公會理事長陳慧遊等也出席。

林知延受訪表示，CFP是國際證照，每年須完成一定時數的課程以維持證照，華南銀行將行員委外CFP訓練，確保永遠不會脫離國際趨勢，因為CFP是全世界不同國家制度皆認可世界水準。尤其，最近政府推動亞洲資產管理中心，正是要吸引國外資金回來，也必須講國際語言，而國際語言就是要和國際水準一致，「這是我們的目標」。

華南銀行目前在財管業務方面為公股行庫最佳，也與投入資源積極推動CFP證照有關， 林知延認為還要繼續努力，畢竟與民營機構仍有差距，要逐步提升，有責任推廣好的服務給客戶，至於獲利能力也永遠都有空間可以進步。