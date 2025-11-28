快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

新台幣翻貶收31.408元 熱錢流出11月重貶6.59角

中央社／ 台北28日電
新台幣兌美元卻一路走弱，貶破31.4元，收盤收在31.408元，下跌6.8分。中央社
新台幣兌美元卻一路走弱，貶破31.4元，收盤收在31.408元，下跌6.8分。中央社

11月最後一個交易日，台灣股匯走勢不同調，台股小漲，新台幣兌美元卻一路走弱，貶破31.4元，收盤收在31.408元，下跌6.8分，台北及元太外匯市場總成交金額18.225億美元。

受到熱錢持續流出影響，新台幣跌跌不休，11月累計重挫6.59角，月線連2黑。

市場預期美國聯準會將於12月降息，亞洲股市漲多跌少，台股今天開高後震盪，盤中一度漲逾200點，尾盤受台積電最後一盤賣壓影響，終場僅漲71.95點，收27626.48點。

不過美股因感恩節休市，隔日「黑色星期五」提前收盤，市場略顯觀望，三大法人今天賣超台股29.53億元，其中外資轉買為賣，提款台股194.69億元。

新台幣兌美元今天以31.34元開盤，匯價旋即震盪走弱，午後更是跌勢擴大，終場收在最低31.408元。

外匯交易員直言，外資今天明顯偏匯出，出口商在先前的貶值波段陸續拋匯，已消化部分量能，今天略顯惜售；新台幣前幾日好不容易因降息題材，稍微止跌，今天又重啟貶勢，匯價迅速貶至31.4元價位。

新台幣今天同步收週線、月線，週線翻紅，終止連3黑。11月因外資出走，匯價如同溜滑梯一路下挫，儘管月底受降息題材拉抬，一度回升，全月仍重貶6.59角或2.09%，月線連2黑。

回顧11月表現，外匯交易員分析，投資人對AI泡沫化的憂心，影響股市表現，加上台股已經漲至歷史新高，外資趁勢獲利了結、重新調整布局；接下來新台幣走勢仍受資金面主導，如果外資續出走，料將測試31.5元關卡。

新台幣 外匯市場 台股

延伸閱讀

國泰金法說會／總座李長庚：持續強化核心體質 2026年台股3萬點不是夢

台股收盤小漲71點收27,626點 台積電收1,440元上漲5元

台股五日暴彈1,322點！歷史統計：12月季節性最強、勝率80%

信驊突破7千元改寫台股新紀錄！鴻勁再創天價、這幾檔千金股也創高

相關新聞

新台幣翻貶收31.408元 熱錢流出11月重貶6.59角

11月最後一個交易日，台灣股匯走勢不同調，台股小漲，新台幣兌美元卻一路走弱，貶破31.4元，收盤收在31.408元，下跌...

防詐、防駭、防破產 台企銀攜手產險業舉辦資安說明會

為協助企業強化風險管理觀念，台灣企銀分別與新安東京海上產險、臺灣產物保險，於10月份舉辦三場「資安是現代企業的保險箱：防...

tibit走進你的聊天室 台灣創新板推出16張動態LINE貼圖

台灣創新板（tib）代表角色tibit自11月17日「台灣創新板全新篇章發表會」亮相後，引發市場與年輕族群高度關注。為讓...

新台幣貶6.8分 收31.408元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.408元，貶6.8分，成交金額13.73億美元

臺銀舉辦歲末感恩音樂饗宴 回饋財富管理客戶

臺銀為回饋長期支持的客戶，今年歲末特別邀請「新逸交響樂團」共同舉辦『經典迴響 永恆之聲』臺灣銀行百年璀璨音樂饗宴活動，以...

新台幣午盤貶1.2分　暫收31.352元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.352元，貶1.2分，成交金額7.13億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。