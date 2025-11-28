新台幣翻貶收31.408元 熱錢流出11月重貶6.59角
11月最後一個交易日，台灣股匯走勢不同調，台股小漲，新台幣兌美元卻一路走弱，貶破31.4元，收盤收在31.408元，下跌6.8分，台北及元太外匯市場總成交金額18.225億美元。
受到熱錢持續流出影響，新台幣跌跌不休，11月累計重挫6.59角，月線連2黑。
市場預期美國聯準會將於12月降息，亞洲股市漲多跌少，台股今天開高後震盪，盤中一度漲逾200點，尾盤受台積電最後一盤賣壓影響，終場僅漲71.95點，收27626.48點。
不過美股因感恩節休市，隔日「黑色星期五」提前收盤，市場略顯觀望，三大法人今天賣超台股29.53億元，其中外資轉買為賣，提款台股194.69億元。
新台幣兌美元今天以31.34元開盤，匯價旋即震盪走弱，午後更是跌勢擴大，終場收在最低31.408元。
外匯交易員直言，外資今天明顯偏匯出，出口商在先前的貶值波段陸續拋匯，已消化部分量能，今天略顯惜售；新台幣前幾日好不容易因降息題材，稍微止跌，今天又重啟貶勢，匯價迅速貶至31.4元價位。
新台幣今天同步收週線、月線，週線翻紅，終止連3黑。11月因外資出走，匯價如同溜滑梯一路下挫，儘管月底受降息題材拉抬，一度回升，全月仍重貶6.59角或2.09%，月線連2黑。
回顧11月表現，外匯交易員分析，投資人對AI泡沫化的憂心，影響股市表現，加上台股已經漲至歷史新高，外資趁勢獲利了結、重新調整布局；接下來新台幣走勢仍受資金面主導，如果外資續出走，料將測試31.5元關卡。
