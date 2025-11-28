防詐、防駭、防破產 台企銀攜手產險業舉辦資安說明會

為協助企業強化風險管理觀念，台灣企銀分別與新安東京海上產險、臺灣產物保險，於10月份舉辦三場「資安是現代企業的保險箱：防詐、防駭、防破產」客戶說明會，活動吸引眾多業界人士與企業管理者共襄盛舉，藉由實務案例，協助企業在面對駭客攻擊、資料外洩、網路詐騙與勒索威脅時，提升應變能力與營運韌性，進而強化市場競爭力與客戶信任。

說明會聚焦企業在數位化營運中可能面臨的多重資安風險，包括因駭客入侵、網路詐騙或資料外洩等事件所引發的營運中斷與財物損失，並分析國內外資安法規要求與實務風險，探討如何設計貼近企業需求的防詐方案，達成風險管理與資源配置。說明會邀請勤業眾信、新安東京海上產險、臺灣產物保險講師，剖析實務案例，幫助企業從容應對數位時代的詐騙手法與資安威脅。

台灣企銀表示，企業需要資安風險管理機制，從風險評估、異常偵測到事件回應，形成一套資安治理架構，同時針對防詐策略、技術防護與員工教育，打造「人機協作」的防禦網，企業才能在數位轉型與跨境營運過程中，奠定穩健發展的基礎。

說明會獲得與會者好評，充分展現臺灣企銀協助企業強化資安防護、提升風險管理能力上的積極作為。台灣企銀將持續推動防詐教育與資安風險意識，與企業攜手打造更安全及可信賴的營運環境，守護經濟穩定與社會安全。