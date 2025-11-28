台新新光金法說會／股利可望超過去年0.9元水準 無增資計畫

台新新光金（2887）28日舉行法說會，今年分配去年度盈餘為現金股利0.9元，對於股利政策，總經理林維俊表示，應只會全數派發現金，「金額應該會比今年更好」，因為今年獲利狀況還不錯，但仍會參考全年度獲利及同業股利配發情形向董事會建議，由董事會通過有競爭力的股利政策。另目前無增資計畫。

林維俊表示，昨公告針對子公司新光人壽持有的零息可贖回金融債券進行續後衡量調整，考量該商品特性及參酌新壽過往從未有持有至到期的案例，因此，依IFRS9（國際財務報導準則第9號）規定計算預期存續期間，並認列於自結損益，此財務數字當時已諮詢簽證會計師並經其確認適當性。因獨立董事建議在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等意見前先以保守方式評估，因此更新9月及10月合併自結。

針對法人詢問後續PPA攤銷數，林維俊強調，合併後PPA攤銷總額不會變，「朝三暮四或朝四暮三問題」，若前面攤得多則後面攤少，將繼續徵詢外部專家意見，昨天更正9月及10月份自結獲利是根據到期贖回，白話文為最保守計算，不過，新壽從1998年投資零息可贖回金融債到目前為止沒有一檔到期才贖回，因此要公允反應需有提前贖回預期。另外，攤銷對獲利貢獻可以分配股利。

至於第3季獲利已經董事會通過及會計師簽署，不會更正，以後若外部專家認為預期到期縮短而增加攤提金額，會在年報迴轉一次調整。新壽持有可贖回金融債約6,000億左右。