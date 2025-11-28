tibit走進你的聊天室 台灣創新板推出16張動態LINE貼圖

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
讓tibit陪你走進每段對話，以紅角照亮靈感，用行動做你最強的後盾。證交所／提供
台灣創新板（tib）代表角色tibit自11月17日「台灣創新板全新篇章發表會」亮相後，引發市場與年輕族群高度關注。為讓創新精神更貼近日常互動，證交所推出以「嶄露頭角tibit」為主題16張動態LINE貼圖，透過潮流語彙與充滿能量的動畫設計，讓創新不只停留在制度，更走入每一位的生活節奏中。

tibit為台灣創新板誕生的創新獨角獸，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，也寓意創新板在關鍵時刻照亮具潛力的新創企業；背後的翅膀代表加速度與國際移動力，象徵台灣創新具備從本土出發、連結世界的能力。tibit整體造型凝聚台灣創新的核心精神，成為陪伴創新者向前邁進的重要象徵。

貼圖讓創新語彙走入生活 將創新精神以更親和的方式被看見

本次貼圖將創新精神轉化為日常可用的語句，透過動態設計呈現tibit的能量變化，使創新語彙自然融入生活。貼圖內容涵蓋民眾日常最常使用的「謝謝」、「加油」、「收到」等語句，也包含職場溝通情境中常見的「合作愉快」、「請稍候」、「拜託你了」，更以「嶄露頭角」、「一起來發掘」、「做你後盾」等語彙傳遞創新板的核心理念。每一次貼出皆希望成為交流中的靈感亮點，象徵創新精神在生活細節中持續發酵。

社群互動同步展開 以tibit貼圖參與抽獎活動

證交所同步於官方臉書粉絲專頁啟動社群互動活動，民眾只需追蹤粉絲專頁，並於指定貼文留言上傳「使用tibit貼圖的聊天室截圖」、留下指定文字「12/04一起來101大樓打卡與tibit合照」與tag兩位好友並公開分享貼文，即可獲得抽獎資格。獎項包含iPhone 17 Pro 256G及超商禮券，期望藉由社群力量讓更多人透過貼圖感受創新板的精神與魅力。

12月限定亮相！tibit躍上台北101 成為信義區創新地標

為延續創新板整體推廣能量，tibit戶外裝置將於12月4日在台北101大樓6樓天台展出，以高曝光場域打造全新創新亮點。證交所邀請全民前往拍照打卡，在城市中與tibit一同點亮台灣的創新力量，讓更多人看見台灣創新的動能與未來潛力。

相關連結：

「嶄露頭角tibit」LINE動態貼圖下載：https://line.me/S/sticker/36428

「嶄露頭角tibit」臉書活動：https://www.facebook.com/share/p/16o5jeikLm/



