臺銀舉辦歲末感恩音樂饗宴 回饋財富管理客戶

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
2025臺灣銀行百年璀璨音樂饗宴，臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄(右二)、臺灣金控總經理施瑪莉(左二)、臺灣銀行總經理吳佳曉(右一)與新逸交響樂團指揮姜智譯(左一)及新逸交響樂團團員合影留念，並向長期支持的財富管理貴賓客戶致上謝意。臺銀／提供
2025臺灣銀行百年璀璨音樂饗宴，臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄(右二)、臺灣金控總經理施瑪莉(左二)、臺灣銀行總經理吳佳曉(右一)與新逸交響樂團指揮姜智譯(左一)及新逸交響樂團團員合影留念，並向長期支持的財富管理貴賓客戶致上謝意。臺銀／提供

臺銀為回饋長期支持的客戶，今年歲末特別邀請「新逸交響樂團」共同舉辦『經典迴響 永恆之聲』臺灣銀行百年璀璨音樂饗宴活動，以臺銀百年歷史為主軸，引領財富管理貴賓客戶進入古典樂世界，藉由歌劇美聲、磅礡的交響樂曲及知名歌手演唱耳熟能詳的經典名曲，橫跨古典、流行與本土文化的音樂，呈現臺銀跨越世代的企業精神，並感謝客戶長久支持和信賴。

臺灣銀行成立迄今已歷一百二十餘年。臺銀開辦財富管理業務十八年來，理專秉持「誠信服務．客戶至上」的經營理念，用心對待客戶，今年度更獲得財富管理大獎「最佳理專團隊」、「最佳永續推動」等。 臺銀強調客戶信任是最重要的資產，臺銀理專向來以客戶需求與立場為出發點，提供適合的理財商品，為客戶創造財富價值與規劃財富傳承，在客戶的高度信賴和來自各界肯定下，賦予臺銀無限的續航力，邁向下個精彩百年永續經營。

