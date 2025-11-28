兆豐銀行官網全新改版上線 榮獲數發部「無障礙AA」認證

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀行全新官網改版上線，榮獲無障礙AA標章，並推出兆豐碳綠金專頁，客戶可輕鬆試算數位服務的減碳成果。圖／兆豐銀行提供
隨著數位金融服務日益普及，為打造數位平權的友善金融環境，兆豐銀行官方網站全新改版正式上線，本次更新符合國際無障礙設計標準WCAG 2.1（Web Content Accessibility Guidelines）規範，更榮獲數位發展部頒發「無障礙AA等級標章」認證，此項殊榮不僅展現兆豐銀行對金融友善與普惠金融的堅持，更體現兆豐（2886）以客為本與推動永續金融的核心理念。

為確保所有使用者皆能平等享有數位金融服務，兆豐銀行新版官網全面依循國際無障礙設計標準WCAG 2.1 AA等級規範進行設計與開發。網站內容具備高對比色彩、可調整文字大小、鍵盤操作支援、替代文字說明、清晰的導覽結構與錯誤提示機制，讓視覺、聽覺或行動不便的使用者也能順利瀏覽與操作，實踐人人皆可使用的數位平權理念。

兆豐銀行表示，打造具包容性的數位平台已成全球趨勢，本次官網改版以「功能性」與「易用性」為設計主軸，全面升級視覺品牌感受、操作介面與互動體驗。根據使用者研究結果，兆豐銀行重新梳理全站選單與分類邏輯，簡化操作流程並優化站內搜尋與篩選機制，協助客戶快速取得所需資訊，提升整體瀏覽效率。

此外，兆豐銀行同步推出「兆豐碳綠金」專頁，民眾只需勾選已完成的數位交易項目（如電子帳單、線上轉帳等），即可即時計算個人減碳成果。透過簡單操作，使用者能清楚了解自身在環境永續上的貢獻，進一步鼓勵更多人採用數位服務，共同邁向低碳、綠色的金融未來。

兆豐銀行強調，未來將持續以科技與人本設計為核心，推動更多貼近客戶需求的數位創新服務，讓每一位客戶都能「輕鬆上網、自在理財」，攜手打造更友善、更永續的金融新世代。

