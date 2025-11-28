快訊

羅昇子公司應收帳款逾期提列預期信用損失 持續協商中

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

羅昇（8374）代重要子公司天津羅昇企業有限公司公告，銷售予今年度（截至10月底）之第一大客戶的應收帳款，因逾期未收回違約風險增加，天津羅昇已向保險公司進行應收帳款保險通報，並將依照國際財務報導準則第9號之規定提列預期信用損失估計約新台幣8,709萬元（人民幣2019.8萬元）。

羅昇表示，天津羅昇目前仍與客戶持續協商中，將採取一切可能的措施，以爭取股東的最大利益。

羅昇2025年前3季合併營收35.18億元、年增42.7%，創同期新高；營業毛利8.76億元；稅後純益0.78億元，年增254.5%；每股純益0.7元，已賺贏去年全年的0.6元。前10月營收39.29億元，年增36.64%。

羅昇近年積極推動轉型，由傳統工具機業務拓展至半導體、自動化及能源管理三大核心領域。

