合庫金看房市 量縮價緩跌 總座：股利發放有望優於過往

合庫金（5880）昨（27）日舉行法說會，由金控總經理蘇佐政主持。該行目前《銀行法》72-2條比率約28.5％，為公股行庫最高，房貸餘額較去年底成長8%，明年成長率應會在5%以下，預估明年不動產市場「量縮價緩跌」；現在房貸逾放比約0.1%，未來因房價修正及景氣未明，逾放應會呈逐漸上升趨勢。

合庫金截至9月稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.11%及0.41%。累計至10月稅後純益180.1億元，年成長2.3%，每股稅後純益（EPS）1.14元。對於投資人關心股利政策，蘇佐政表示，會在獲利表現持續成長的同時，維持甚至優於過往股利發放率，並以現金股利為主、股票股利為輔。對股利政策保持審慎樂觀。

合庫主管補充，近三年皆發放1元股利，其中現金股利持續成長，去年股利發放率近八成。9月底財報帳列其他權益負5.7億元，較去年同期負數減少38.5億元，目前沒有提存特別公積需要。

合庫土建融餘額約1,615億，較去年底成長率為0.69%，合庫主管表示，受限於該行《銀行法》72-2規範對不動產放款總額比率為公股行庫最高，未來將以優良建商及利率條件良好都更危老為主要承作目標，預期土建融未來成長將持平。9月底不動產集中度比率35.36%。

合庫主管指出，房貸如以年度平均餘額成長約15%，到10月底餘額為8,700億元。在《銀行法》72-2從9月起排除新青安後，9月份承作房貸90億元，10月為100億元，月成長10億元。預估12月交屋潮會更多。現在無須排隊撥款。

至於公股投信合併議題，蘇佐政表示，公司至今未發布任何併購資訊，未來投信營運重點聚焦競爭力及市占率。

10月底止，合庫投信滿一年基金績效排名前二分之一有七檔，績效相當好，其中兩檔分別為台灣基金及台灣高科技基金，最近三個月在同類型基金都是第一名。