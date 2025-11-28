聽新聞
0:00 / 0:00

國銀不動產放款比下滑

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

國銀「不動產放款天條」比率直直落，今年9月起《銀行法》第72-2條將新青安排除在計算不動產放款比率之外，金管會統計至10月底，銀行該比率平均再從9月25.77%下滑至25.73％，寫近九年半新低，其中共九家銀行超過27%，顯示房貸放款仍有增加空間。

《銀行法》第72-2條規定商業銀行辦理的住宅放款和企業建築放款總額，不可超過放款時所收的存款總額和金融債券發售額合計的30%，因此被稱為不動產放款天條。由於新青安貸款過去數月因民眾抱怨等不到貸款，最終被排除在天條之外，因此擴增房貸量能。

銀行局統計，截至10月底，36家國銀的《銀行法》第72-2條不動產放款比率為25.73%，為2016年5月（25.92%）以來新低，當年4月則是25.59％。

銀行法 房貸 國銀

延伸閱讀

國銀新南向放款 提前達標

國銀9月底外幣存款達14.9兆元 創近半年新高

房貸需求漸去化？水龍頭打開後 新青安撥貸連兩月寫次低紀錄

新青安10月受理戶數月增468戶 撥貸271億元仍續寫史上次低

相關新聞

合庫金看房市 量縮價緩跌 總座：股利發放有望優於過往

合庫金昨（27）日舉行法說會，由金控總經理蘇佐政主持。該行目前《銀行法》72-2條比率約28.5％，為公股行庫最高，房貸...

國銀不動產放款比下滑

國銀「不動產放款天條」比率直直落，今年9月起《銀行法》第72-2條將新青安排除在計算不動產放款比率之外，金管會統計至10...

中信銀扮中小企後盾

中信銀行深耕中小企業金融邁入關鍵里程碑，於金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果中，獲評為績優銀行，由行政院...

玉山銀攜高檢署防詐

為了強化跨域防詐的合作力度，玉山銀行在26日與臺灣高等檢察署，共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），並由...

凱基金公益月揭序幕

12月腳步將近，節慶氛圍也逐漸在城市蔓延。

金融競爭力論壇12月23日登場 中信銀總座楊銘祥：普惠金融資管共榮發展

全球金融版圖的變化速度，遠超過多數人的想像。中信銀行總經理楊銘祥表示，現在各國比的，已經不是單一市場的金融規模，而是整個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。