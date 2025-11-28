國銀不動產放款比下滑

國銀「不動產放款天條」比率直直落，今年9月起《銀行法》第72-2條將新青安排除在計算不動產放款比率之外，金管會統計至10月底，銀行該比率平均再從9月25.77%下滑至25.73％，寫近九年半新低，其中共九家銀行超過27%，顯示房貸放款仍有增加空間。

《銀行法》第72-2條規定商業銀行辦理的住宅放款和企業建築放款總額，不可超過放款時所收的存款總額和金融債券發售額合計的30%，因此被稱為不動產放款天條。由於新青安貸款過去數月因民眾抱怨等不到貸款，最終被排除在天條之外，因此擴增房貸量能。

銀行局統計，截至10月底，36家國銀的《銀行法》第72-2條不動產放款比率為25.73%，為2016年5月（25.92%）以來新低，當年4月則是25.59％。