聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金公益月揭序幕

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
凱基金控今(28)日傍晚6時將於總部大樓廣場，舉辦聖誕點燈晚會，以溫馨熱鬧氣氛揭開凱基「公益月」序幕。凱基金控／提供
凱基金控今(28)日傍晚6時將於總部大樓廣場，舉辦聖誕點燈晚會，以溫馨熱鬧氣氛揭開凱基「公益月」序幕。凱基金控／提供

12月腳步將近，節慶氛圍也逐漸在城市蔓延。

凱基金控（2883）今年以更具永續理念的方式迎接歲末，將於今（28）日下午6點在總部廣場舉辦一年一度的聖誕點燈晚會，今年主題為「相映成光、共築成林」，象徵企業、城市、土地之間彼此連結，相互支持的力量。

22公尺高的聖誕樹搭配聖誕彩球與雪花造型霓虹燈片，形成森林意象，傳遞希望與祝福。活動當晚將安排薩克斯風四重奏、光球舞蹈、主樹燈光秀以及DJ聲光派對，以溫馨熱鬧氣氛揭開凱基金控「公益月」序幕。

今年聖誕樹主題源自於凱基金控總部大樓周邊具有60年歷史的老榕樹，這些老榕樹不只是地景，更是台北人共同的生活記憶，也代表土地韌性與生命力延續。總部大樓在規畫之初，便以「自然共生」為核心理念，希望讓建築物與周邊環境和諧共處，包括採用綠建材、導入節能系統，都反映出凱基金控以永續為本的企業精神。

因此，今年的聖誕樹也延續同樣環保思維，使用可重複利用的骨架結構，並搭配智能燈控系統，可監測用電、降低能源消耗，以科技方式實踐節能，讓聖誕燈光在光彩奪目之餘，也能友善環境，用實際行動落實凱基金控對地球的承諾。

為了打造一個不只屬於同仁，更屬於整座城市的溫馨聖誕季，凱基金控除了舉辦點燈活動之外，也分別將於12月16日與明年的1月15日，舉行兩場公益市集，串連地方創生團隊及社福團體，從弱勢支持、在地創生到環境永續，讓民眾在逛市集的同時，也能用行動支持社會與環境。

凱基金控表示，歡迎民眾在冬日夜晚前來凱基金控總部廣場，欣賞不同時段的聖誕樹光影變化，在拍照留念之餘，也能感受老榕樹近一甲子的生命韻律，在歲末留下溫暖與幸福的回憶。

凱基金 金控 總部

延伸閱讀

台中大魯閣新時代聖誕檔期12月3日登場 小米等新品牌進駐

喜悅、分享與熱情的季節 Buccellati推薦聖誕銀器家品系列

台灣企業永續獎／凱基金績效卓越 抱回13獎

凱基金奪性平金質獎

相關新聞

合庫金看房市 量縮價緩跌 總座：股利發放有望優於過往

合庫金昨（27）日舉行法說會，由金控總經理蘇佐政主持。該行目前《銀行法》72-2條比率約28.5％，為公股行庫最高，房貸...

國銀不動產放款比下滑

國銀「不動產放款天條」比率直直落，今年9月起《銀行法》第72-2條將新青安排除在計算不動產放款比率之外，金管會統計至10...

中信銀扮中小企後盾

中信銀行深耕中小企業金融邁入關鍵里程碑，於金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果中，獲評為績優銀行，由行政院...

玉山銀攜高檢署防詐

為了強化跨域防詐的合作力度，玉山銀行在26日與臺灣高等檢察署，共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），並由...

凱基金公益月揭序幕

12月腳步將近，節慶氛圍也逐漸在城市蔓延。

金融競爭力論壇12月23日登場 中信銀總座楊銘祥：普惠金融資管共榮發展

全球金融版圖的變化速度，遠超過多數人的想像。中信銀行總經理楊銘祥表示，現在各國比的，已經不是單一市場的金融規模，而是整個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。