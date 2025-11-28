為了強化跨域防詐的合作力度，玉山銀行在26日與臺灣高等檢察署，共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），並由玉山銀行總經理林隆政與高檢署檢察長張斗輝代表簽署，同時由法務部政務次長徐錫祥以及金管會銀行局副局長王允中共同見證。

這一次合作，將透過交換可疑金流特徵，與分析異常帳戶，提升異常交易的偵測能力，強化金融體系與司法體系的防詐協作效能。

玉山銀行已與橋頭地檢署、新北地檢署簽署專案合作備忘錄，落實區域性可疑帳戶通報與金流分析。

而這一次與高檢署合作，通報範圍則擴及全台，將有助於提升異常帳戶識別的精準度與即時性，強化公私協力防詐成效。

雙方合作內容包括：檢察機關提供詐欺與洗錢案件相關資訊，協助銀行運用交易行為以及異常模式進行辨識，提升可疑帳戶辨識。

同時，檢察機關也將不定期提供高風險因子以及偵測參數，協助銀行能即時更新風險監控機制。

而銀行則是將提供相關必要資訊，支持司法追查不法，共同打造更堅實的金融防護網，以有效防制詐騙。

林隆政表示，為了有效防制詐騙，守護民眾金融安全，玉山創新推出「指定聯絡人」的通知服務，當顧客的帳戶出現異常時，將主動通知「指定聯絡人」，目前已有近千位顧客申請；作為財金公司「金融阻詐聯防小組」成員，玉山領先同業建置系統輔助判斷帳戶異常態樣，強化即時預警。

2025年的1月至10月，臨櫃成功攔阻詐騙案件，累計超過730件，已守住逾7億元資產。

另與新北市政府地政局合作推動「地籍異動即時通」服務，協助民眾掌握不動產異動資訊，降低詐騙風險。

近期更升級人工智慧（AI）金流偵測模型，結合大數據分析與風險指標，偵測頻率提升至每5分鐘一次，確保顧客資產的安全。

玉山銀行持續積極落實公平待客原則，也持續強化內部防詐機制，並透過與高等檢察署合作，深化檢銀協作，提升金融體系的防詐韌性，透過強化跨域防詐，希望有效防制詐騙，展現玉山誠信、專業與社會關懷的企業責任。