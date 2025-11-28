中信銀行深耕中小企業金融邁入關鍵里程碑，於金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果中，獲評為績優銀行，由行政院長卓榮泰親自頒獎表揚，中信銀行總經理楊銘祥代表受獎。據最新數據，中信銀行今年對中小企業放款新增達645億元，放款餘額增量高居金融業之冠，展現其成為中小企業最堅實後盾的市場地位。

中信銀行自2014年起投入中小企業資金來源，以行動和專業陪伴企業從萌芽、成長到國際化。過去十年透過遍布全球金融據點、深厚跨境法金專業與不斷創新的數位服務流程，協助上萬家企業取得發展所需資金與策略支持。本次獲頒績優銀行，不僅是主管機關對其長期投入高度肯定，更意味中信銀行在推動台灣企業升級轉型扮演愈加重要角色。

秉持「做企業最信賴的長期夥伴」願景，中信銀行以數位化與客製化策略，打造符合企業需求的多元金融工具。包括「中小企業數位申貸平臺」以全線上化、快速審核流程協助企業取得營運資金；「智匯go」行動外匯APP提供更彈性、即時的外匯交易體驗；「銀企直連」服務串接企業ERP系統與銀行，簡化帳務處理與金流管理流程；今年更推出「Net-Zero Go」永續金融方案，針對中小企業在節能設備更新、數位工具導入、AI應用等面向提供專案融資，協助加速永續轉型，以金融力量支持產業升級，接軌國際環境標準。

頒獎典禮於「中小企業放款方案20週年成果高峰會」中舉行，卓榮泰、經濟部長龔明鑫與金管會主委彭金隆皆親臨致詞。卓榮泰強調，中小企業是台灣經濟穩定與創新根本，金融機構在關鍵時刻更須成為企業支持者，不要雨天收傘，而且傘要更大，籲銀行持續提供充足資金，協助企業強化競爭力。

中信銀行積極響應政策方向，除推動金融創新與永續理念，更完善海內外布局。透過跨國融資、在地化法金服務及密集海外據點，協助台灣企業進軍全球。中信銀行強調，不僅提供資金，更要以可靠策略夥伴角色共同面對國際挑戰，支持企業從台灣出發，持續拓展國際版圖。

始終以「We are family」品牌精神為核心，中信銀行以實際行動陪伴中小企業成長，讓金融成為推動產業創新與永續發展的正面力量。未來中信銀行將持續深化數位與永續雙軸策略，攜手中小企業打造更具韌性的經濟未來。