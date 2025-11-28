金融競爭力論壇12月23日登場 中信銀總座楊銘祥：普惠金融資管共榮發展

全球金融版圖的變化速度，遠超過多數人的想像。中信銀行總經理楊銘祥表示，現在各國比的，已經不是單一市場的金融規模，而是整個國家能不能在波動環境中維持韌性，並讓大多數人民分享到成長果實。這就是台灣要思考的金融定位。

經濟日報將於12月23日舉辦「金融競爭力論壇－永續×創新 亞資中心新機遇」，楊銘祥將出席並以「普惠金融與資產管理的共榮發展」為題發表演講。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控（2881）、南山人壽協辦。

近期政府推動財管2.0、亞洲資產管理中心，讓台灣有機會成為亞洲資金流動與資產管理的匯聚點；另一方面，金管會近年持續發布「金融普惠指標」，提醒社會整體在金融服務可及性、使用性、品質面向都是需要再補強的課題。

在思考台灣金融的下一步時，中信銀行認為，除了延續產品創新與市場拓展的動能，更關鍵的是回到兩條決定長期競爭力的結構主軸：普惠金融與資產管理。

在普惠金融面向，台灣已於2025年邁入「超高齡社會」，隨著國人壽命延長，退休金儲備不足問題日益嚴峻。政府推動的「個人投資儲蓄帳戶（TISA）」就是一項關鍵工程，透過免手續費、低申購門檻及專家嚴選基金，鼓勵民眾長期、紀律進行定期定額投資，儲備退休金第三支柱。

中信銀行響應普惠金融政策，推出之TISA投資方案，具備下述優勢：一、降低成本，最大化效益：除政策優惠外，加碼「終身免收信託管理費」，協助客戶降低投資成本，最大化長期累積資產的效益。二、交易彈性，強化韌性：客戶可隨時調整扣款金額、日期，或暫停／恢復扣款，確保投資計畫能因應不同財務狀況，讓長期理財規劃更有韌性。

在資產管理面向，台灣人從過去的追求波段獲利機會，到今天的重視長期資產配置，已有長足進步。永續導向與私募架構正逐步成為台灣資產管理業者重點布局的方向，不但可以提升國人的資產配置的完整性，也是對接境外機構法人與家族辦公室的重要拼圖。