壽險業海外投資龐大 金管會：外價金逾兆元才安全

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

壽險業海外投資龐大，10月底外匯價格變動準備金（簡稱外價金）餘額3,845億元，雖創新高，但仍不足抵禦風險。據金管會估算，外價金至少需累積到逾兆元，才算安全水位。

保險局副局長蔡火炎指出，目前外價金仍無法完全覆蓋壽險業外幣風險。依金管會統計，9月底整體壽險業國外投資扣除外幣保單後，外幣曝險額達15.1兆元。依國外投資部位（扣外幣保單）的VaR 95%（風險價值）估算，約需1.5兆元外價金，才足以抵禦匯率風險。

壽險業 保單

中租投顧搶進亞資高雄專區 目標打造首家公私募基金一站購足數位平台

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

壽險業迎來 IFRS 17大魔王 法人：AC 債券攤銷法只解「燃眉之急」

壽險匯率會計調整 大老支持

相關新聞

合庫金看房市 量縮價緩跌 總座：股利發放有望優於過往

合庫金昨（27）日舉行法說會，由金控總經理蘇佐政主持。該行目前《銀行法》72-2條比率約28.5％，為公股行庫最高，房貸...

國銀不動產放款比下滑

國銀「不動產放款天條」比率直直落，今年9月起《銀行法》第72-2條將新青安排除在計算不動產放款比率之外，金管會統計至10...

中信銀扮中小企後盾

中信銀行深耕中小企業金融邁入關鍵里程碑，於金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果中，獲評為績優銀行，由行政院...

玉山銀攜高檢署防詐

為了強化跨域防詐的合作力度，玉山銀行在26日與臺灣高等檢察署，共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），並由...

凱基金公益月揭序幕

12月腳步將近，節慶氛圍也逐漸在城市蔓延。

金融競爭力論壇12月23日登場 中信銀總座楊銘祥：普惠金融資管共榮發展

全球金融版圖的變化速度，遠超過多數人的想像。中信銀行總經理楊銘祥表示，現在各國比的，已經不是單一市場的金融規模，而是整個...

