壽險業海外投資龐大 金管會：外價金逾兆元才安全
壽險業海外投資龐大，10月底外匯價格變動準備金（簡稱外價金）餘額3,845億元，雖創新高，但仍不足抵禦風險。據金管會估算，外價金至少需累積到逾兆元，才算安全水位。
保險局副局長蔡火炎指出，目前外價金仍無法完全覆蓋壽險業外幣風險。依金管會統計，9月底整體壽險業國外投資扣除外幣保單後，外幣曝險額達15.1兆元。依國外投資部位（扣外幣保單）的VaR 95%（風險價值）估算，約需1.5兆元外價金，才足以抵禦匯率風險。
