壽險業獲利衝出最強10月 淨值、外價金餘額同步創高

金管會統計，壽險業10月賺464億元寫史上同期新高，10月底淨值一舉攀升到2.8兆餘元的史上新高，外匯價格變動準備金（簡稱外價金）餘額3,845億元同刷史上新高，三大財務指標全面齊揚，反映壽險業抵禦風險能力大增。

壽險業者指出，10月全球股市續揚，壽險實現股票資本利得增加，加上台幣貶值，帶動外價金水位走揚，股匯市順風使獲利、淨值、外價金齊漲。

也因外價金水位充沛，10月業者避險比率首度跌破六成，降到58.6%的史上低點，顯示「以外價金替代避險」策略成形。

法人說，第4季壽險業多空參半，兩利多是一、台美利差收斂，有助CS經常性避險成本下降，二、股市大漲，使第3季壽險業其他權益虧損收斂，有助壽險型金控配息能力回升。

但也伴隨著兩大利空，一、12月美國續降息現雜音，美國10年期和30年期公債殖利率又回升到4%，不利壽險長天期債券評價，二、申請釋出責準金的11家壽險業者，依規得在年終提30%獲利轉入外價金，獲利承壓。

金管會公布壽險業獲利，10月壽險業稅前盈餘464億元，月增三成，連續三個月走揚並寫史上同期新高，累計前十月賺1,380億元，年衰退再收斂到55%。

保險局副局長蔡火炎說，10月大賺是淨投資利益1,403億元，抵銷了業務承保損失增加。

10月底淨值2兆8,022億元寫史上新高，月增1,573億元，因獲利續增、股市順風，使壽險業金融資產評價利益月增1,176億元，其中以「覆蓋法」重分類其他綜合損益大增966億元增加最多，是淨值成長的最大推手。

也因13家壽險業都採用外價金新制，「晴天儲糧」使外價金水庫充沛，壽險業續降避險操作。10月底避險比率降到58.6%的史上低點，搭配避險工具CS與NDF年化成本續走低，使避險工具成本降到213億元的近三年低點。

據金管會統計，10月台幣兌美元貶值0.9%，若不避險，壽險業海外投資單月出現1,212億元兌換利益，再扣除避險工具契約、及213億元避險成本，並提存426億元外匯準備金後，最終淨匯兌損失僅267億元，年減23%。