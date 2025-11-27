壽險業抗匯損 安全水位是多少？金管會揭：外價金破兆元才夠

壽險業海外投資龐大，10月底外匯價格變動準備金（外價金）餘額3,845億元，雖創新高，但仍不足抵禦風險。據金管會估算，外價金至少需須累積到逾兆元，才算安全水位。

保險局副局長蔡火炎指出，目前外價金仍無法完全覆蓋壽險業的外幣風險。依金管會統計，9月底整體壽險業國外投資扣除外幣保單後，外幣曝險額達15.1 兆元。

依國外投資部位VaR 95%（風險價值）估算，約需1.5兆元的外價金，才足以抵禦匯率風險。

外價金目的是在台幣升值時提供沖抵、保護淨值。「水庫要夠大，公司才有底氣不必年年砸錢避險。」當外價金累積到足以因應VaR 95%時，壽險業才能真正匯率波動擾動，建立自我保險能力。

目前雖已突破 3,000 億元，但離滿足點仍遠，「不是創新高就代表夠了」。

針對外界疑慮為何現行制度多年，如今卻被認為可能削弱業者體質？蔡火炎說，核心問題是「避險錯位」。壽險負債多是20~30年期，但現行避險工具多為一年期短天期商品，必須不斷展期，導致避險成本高昂、卻未能真正移轉長期匯率風險，「花的錢不一定發揮到效果」。

金管會的監理方向是：引導業者減少針對財報短期波動的過度避險，將節省的成本提列外價金或增補資本，強化長期風險承受能力，而非依賴短期避險工具反覆滾動。