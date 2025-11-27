10月不動產放款比率續走低 新青安排除額累計392億

快訊

中央社／ 台北27日電
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
金管會統計顯示，10月36家國銀（不含土銀及輸銀）銀行法72條之2整體水位續降至25.73%，續創2016年5月以來、9年半低點；9月、10月累計新青安排除額新台幣392.1億元。

至於新青安排除下釋出的房貸量能是否充足，金管會表示，仍要持續觀察。

俗稱銀行「不動產放款天條」的銀行法第72條之2，規範商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，目的是確保銀行授信不過度集中在長天期授信與不動產。

金管會統計顯示，截至10月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）10月不動產放款比率平均為25.73%，較9月的25.77%持續微幅下降。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，比率在29%以上銀行持續掛零，比率在28%至29%區間的銀行從3家減少到2家，比率在27%至28%的銀行從5家增加到7家，比率26%到27%的銀行從7家變成6家，家數雖有增減但屬於區間變動。

觀察不動產放款比率連續5個月下降原因，主要作為分子的住宅建築及企業建築放款總餘額，從15.41兆元微增到15.42兆元，作為分母的存款總餘額加上金融債券發售額則從59.8兆元增加至59.93兆元，由於分母增幅較分子增幅高，帶動不動產放款比率續降。

國銀10月底建築貸款及房貸餘額合計近15.34兆元，年成長4.22%，月增約606億元。其中，建築貸款餘額近3.92兆元、年增1.88%；房貸餘額為11.42兆元、年增率為5.05%，房貸餘額月增約363億元。

張嘉魁指出，不動產放款增加主要有2原因，屬正常業務發展。一是購置住宅貸款部分，除了財政部實施的新青安貸款與全國公教員工築巢優利貸等政策性放款增加外，另外也有土建融興建後轉為分戶貸款；二是建築貸款部分，放款增加是配合政府政策，像是新增動撥社會住宅貸款與配合客戶營建工程撥款等所致。

政府放寬新青安申請案自9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，以解決青年向公股行庫申辦房貸沒額度的問題。

統計9月新青安排除額約191.26億元，10月約200.84億元，9月到10月新青安合計排除額為392.1億元。後續是否有望持續釋放量能，張嘉魁表示，新青安主要是由財政部負責，金管會後續也會持續觀察，還是要看民眾未來對購屋看法為何。

房貸 金管會

相關新聞

台新新光金下修前十月獲利至287億元 減少51億元關鍵原因曝光

台新新光金控（2887）27日晚間發布重訊，公告更正9月、10月合併自結業績資料，調整之後，金控前十月稅後純益減少51....

壽險業外價準備金水位 保險局：至少要上兆元才算安全

壽險業者外價準備金要多少才是保險局心中的「滿足點」？保險局副局長蔡火炎指出，保險業外幣曝險部位，未避險的部分仍有6兆多元...

新青安不列入銀行承作建築及房貸統計 銀行承作比率10月底降至25.73%

在新青安房貸不計入銀行法第72條之2的統計之後，金管會今日公布，銀行承作比率10月底降至25.73%，為9年5個月新低。不過房貸逾放餘額則再度反減為增...

台幣回貶加外價金助陣 壽險業10月避險比率降至58.55%的5年新低

金管會保險局今日公布最新的壽險業獲利及避險損益統計，其中在避險比率方面，由於外價準備金新制引導，加上新台幣持續回貶，10...

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第4季有電商業者主動將股票禮品...

「全民普發萬元」啟動投資熱潮 國泰證券祭加碼活動抽好禮

2025年11月27日政府普發萬元現金上路，如何將1萬元「花得聰明、用得有價值」，國泰證券特別推出一系列「開戶、交易、存...

