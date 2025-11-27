10月不動產放款比率續走低 新青安排除額累計392億

金管會統計顯示，10月36家國銀（不含土銀及輸銀）銀行法72條之2整體水位續降至25.73%，續創2016年5月以來、9年半低點；9月、10月累計新青安排除額新台幣392.1億元。

至於新青安排除下釋出的房貸量能是否充足，金管會表示，仍要持續觀察。

俗稱銀行「不動產放款天條」的銀行法第72條之2，規範商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，目的是確保銀行授信不過度集中在長天期授信與不動產。

金管會統計顯示，截至10月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）10月不動產放款比率平均為25.73%，較9月的25.77%持續微幅下降。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，比率在29%以上銀行持續掛零，比率在28%至29%區間的銀行從3家減少到2家，比率在27%至28%的銀行從5家增加到7家，比率26%到27%的銀行從7家變成6家，家數雖有增減但屬於區間變動。

觀察不動產放款比率連續5個月下降原因，主要作為分子的住宅建築及企業建築放款總餘額，從15.41兆元微增到15.42兆元，作為分母的存款總餘額加上金融債券發售額則從59.8兆元增加至59.93兆元，由於分母增幅較分子增幅高，帶動不動產放款比率續降。

國銀10月底建築貸款及房貸餘額合計近15.34兆元，年成長4.22%，月增約606億元。其中，建築貸款餘額近3.92兆元、年增1.88%；房貸餘額為11.42兆元、年增率為5.05%，房貸餘額月增約363億元。

張嘉魁指出，不動產放款增加主要有2原因，屬正常業務發展。一是購置住宅貸款部分，除了財政部實施的新青安貸款與全國公教員工築巢優利貸等政策性放款增加外，另外也有土建融興建後轉為分戶貸款；二是建築貸款部分，放款增加是配合政府政策，像是新增動撥社會住宅貸款與配合客戶營建工程撥款等所致。

政府放寬新青安申請案自9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，以解決青年向公股行庫申辦房貸沒額度的問題。

統計9月新青安排除額約191.26億元，10月約200.84億元，9月到10月新青安合計排除額為392.1億元。後續是否有望持續釋放量能，張嘉魁表示，新青安主要是由財政部負責，金管會後續也會持續觀察，還是要看民眾未來對購屋看法為何。