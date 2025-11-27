台新新光金下修前十月獲利至287億元 減少51億元關鍵原因曝光

台新新光金控（2887）27日晚間發布重訊，公告更正9月、10月合併自結業績資料，調整之後，金控前十月稅後純益減少51.3億元，由原先338.3億元下修為287億元。主要原因為對子公司新光人壽持有之零息可贖回金融債券進行續後衡量調整，獨董建議先以保守方式評估，因此進行更正。

台新新光金控總經理林維俊表示，根據併購會計，當併購一間公司時，必須以合併當日的公允價值認列資產，而非原始成本，新壽擁有很多債券，有一部分就是零息可贖回債，舉例來說，假設當初新壽是80元買進，20年後會穩定成長至100元，但因美國近年暴力升息，美元債券價值下跌，因此債券價格掉到60元，而在7月24日台新金合併新光金時，就以60元的成本入帳，但20年後價格還是會漲回100元，該如何攤提這個數字是一個問題。

林維俊說明，新壽從1998年起購買零息可贖回債，持有零息可贖回債券部位約五、六千億元，但到目前為止，沒有一檔是持有至到期之案例，平均不到五年即被贖回，因為只要利率走低，發行公司就會提前贖回債券，因此為了公允妥適反映經營績效，公司設計利率預測模型，預測債券被贖回的時間點，推估債券平均持有年限並分攤利益，但因獨董建議在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等之意見前先以保守方式評估，因此暫以到期年限攤銷。

林維俊說，若外部專家意見認可原本模型預測方法，皆可回沖調整，目前預計於出年報前確定最終認列方法，有望反映在2025年獲利。但明年7月24日前（合併基準日起算一年內）可以再調整認列方式。

調整之後，台新新光金控9月稅後純益由75億元下修為40.9億元，10月稅後純益由78.4億元下修為60.7億元，累計前十月稅後純益減少51.3億元，由原先338.3億元下修為287億元，每股稅後純益（EPS）1.57元。

台新新光金控公告指出，公司針對子公司新光人壽持有之零息可贖回金融債券進行續後衡量調整，考量該商品特性及參酌新光人壽過往從未有持有至到期之案例，故依IFRS9規定計算預期存續期間，並認列於自結損益，前述財務數字當時已諮詢簽證會計師並經其確認適當性。

台新新光金控表示，但因獨立董事建議在取得其他外部專家對會計處理方法及預估模型等之意見前先以保守方式評估，因此更正公告本公司暨主要子公司2025年9月份及10月份合併自結，嗣後如需再調整將依規定公告。

台新新光金控強調，公司將持續秉持審慎原則，確保財務資訊之揭露公允妥適反映經營績效，維護全體股東及利害關係人權益。