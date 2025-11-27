新青安排除效應發酵 銀行法72-2條不動產比率下滑、9家銀行仍逾27%

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國銀「不動產放款天條」比率直直落。今年9月起《銀行法》第72-2條將新青安排除在計算不動產放款比率之外，根據金管會最新統計，截至10月底，銀行該比率平均再度從9月的25.77%下滑至25.73％，創下近9年半以來新低，其中共有9家銀行超過27%，顯示房貸放款仍有增加空間。

《銀行法》第72-2條規定商業銀行辦理的住宅放款和企業建築放款總額，不可超過放款時所收的存款總額和金融債券發售額合計的30%，因此被稱為不動產放款天條。由於新青安貸款過去數月因民眾抱怨等不到貸款，最終被排除在天條之外，因此擴增房貸量能。

銀行局副局長張嘉魁指出，截至10月底，國銀不動產放款比率為25.73%，為2016年5月（25.92%）以來新低。其中，26%到27%的銀行家數從上月的7家降至6家，27%到28%的銀行由5家增至7家，28%到29%的銀行則由3家降至2家。也就是說，有一家銀行的不動產放款比率9月在28%至29%區間，10月掉到27%至28%區間，警戒相對放緩，但也有一家銀行從26%到27％區間上升到27%至28%，警戒升溫。

進一步觀察，國銀10月底的建築貸款及房貸合計餘額近15.34兆元，年成長4.22％，較上月增加約606億元，其中，建築貸款餘額近3.92兆元，房貸餘額為11.42兆元，分別年增1.88%和5.05%，房貸的餘額單月增加363億元，顯示出房貸水龍頭打開後的挹注效果。

張嘉魁說明，不動產放款餘額成長的主因有二，一是住宅購置方面，主因是財政部新青安政策帶動，包含新青安貸款以及全國公教員工築巢優利貸等政策性融資，另有部分來自土建融興建完工後轉分戶貸款；二是建築貸款方面，餘額增長主因則以新增動撥社會住宅貸款、配合營建工程進度撥款，以及企業充實營運周轉金等動能。張嘉魁說，整體放款的增幅屬正常業務發展所致。

張嘉魁表示，因新青安政策明確排除72-2條房貸限制之外，相關數據尚需持續觀察，主要由財政部主導後續釋出量能，至於民眾的購屋意願則需持續觀察。

另外，房貸逾期放款比率從9月的87.14億元增加到10月為88.12億元，逾放比仍維持0.08%，張嘉魁指出，主因為個別客戶還款能力下降，但並無觀察到特殊案例或系統性風險。

房貸 國銀

