中租投顧搶進亞資高雄專區 目標打造首家公私募基金一站購足數位平台
中租投顧指出，中租投顧響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策，近日正式取得金管會核准進駐「高雄資產管理專區」，將鎖定高資產客戶，開展「多通路銷售未具證券投信基金性質境外基金」試辦業務，並進軍原本由銀行財富管理部門獨占的私募基金商機。
中租投顧表示，中租投顧願景是成為台灣首家「一站式購足」公募、私募與未具證性質境外基金的數位平台業者。此舉不僅是中租基金平台業務擴張的關鍵一步，更標誌台灣資產管理產業迎來歷史性的結構性變革，為私募基金銷售注入數位化創新的種子。
為提升台灣在國際金融市場的地位，金管會全力推動「亞洲資產管理中心」計畫，目標2030年將台灣資產管理規模由30兆元倍增至60兆元，與國際頂級金融中心全面接軌。
金管會統計，「多通路銷售未具證券投信基金性質之境外基金」試辦業務開放，吸引10多家業者進駐。中租投顧指出，中租基金平台期望發揮創新的數位營運經驗優勢，為這個以傳統金融機構為主的私募基金市場帶來新氣象。
「我們是唯一擁有法人DNA的基金平台。」中租基金平台總經理蘇皓毅強調，他過去工作經驗遍及台灣與海外，常年負責多項跨國併購案與新事業發展，加上在中租企業團超過13年的經歷，讓經營團隊天生具備深厚的企業對企業（B2B）法人業務基因。
蘇皓毅表示，中租基金平台將憑藉獨特的金融科技優勢與卓越的跨界整合能力，將成熟的公募基金銷售經驗與數位化優勢，深度整合並延伸至私募基金領域。
蘇皓毅指出，中租基金平台目標是打造「公募」與「私募」雙軌並進的創新服務模式，並延續「讓投資變簡單」的品牌核心理念，確保從一般大眾到頂級高資產客戶，皆能獲得最完整且具前瞻性的投資解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言