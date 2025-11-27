快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

中租投顧搶進亞資高雄專區 目標打造首家公私募基金一站購足數位平台

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中租投顧指出，中租投顧響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策，近日正式取得金管會核准進駐「高雄資產管理專區」，將鎖定高資產客戶，開展「多通路銷售未具證券投信基金性質境外基金」試辦業務，並進軍原本由銀行財富管理部門獨占的私募基金商機。

中租投顧表示，中租投顧願景是成為台灣首家「一站式購足」公募、私募與未具證性質境外基金的數位平台業者。此舉不僅是中租基金平台業務擴張的關鍵一步，更標誌台灣資產管理產業迎來歷史性的結構性變革，為私募基金銷售注入數位化創新的種子。

為提升台灣在國際金融市場的地位，金管會全力推動「亞洲資產管理中心」計畫，目標2030年將台灣資產管理規模由30兆元倍增至60兆元，與國際頂級金融中心全面接軌。

金管會統計，「多通路銷售未具證券投信基金性質之境外基金」試辦業務開放，吸引10多家業者進駐。中租投顧指出，中租基金平台期望發揮創新的數位營運經驗優勢，為這個以傳統金融機構為主的私募基金市場帶來新氣象。

「我們是唯一擁有法人DNA的基金平台。」中租基金平台總經理蘇皓毅強調，他過去工作經驗遍及台灣與海外，常年負責多項跨國併購案與新事業發展，加上在中租企業團超過13年的經歷，讓經營團隊天生具備深厚的企業對企業（B2B）法人業務基因。

蘇皓毅表示，中租基金平台將憑藉獨特的金融科技優勢與卓越的跨界整合能力，將成熟的公募基金銷售經驗與數位化優勢，深度整合並延伸至私募基金領域。

蘇皓毅指出，中租基金平台目標是打造「公募」與「私募」雙軌並進的創新服務模式，並延續「讓投資變簡單」的品牌核心理念，確保從一般大眾到頂級高資產客戶，皆能獲得最完整且具前瞻性的投資解決方案。

中租 平台 私募基金

延伸閱讀

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

外送產值恐蒸發460億元 數位平台經濟協會提三訴求、籲勿倉促立法

投資詐騙今年1至9月陳情案439件 金管會：略為和緩但難以根除

相關新聞

壽險業外價準備金水位 保險局：至少要上兆元才算安全

壽險業者外價準備金要多少才是保險局心中的「滿足點」？保險局副局長蔡火炎指出，保險業外幣曝險部位，未避險的部分仍有6兆多元...

新青安不列入銀行承作建築及房貸統計 銀行承作比率10月底降至25.73%

在新青安房貸不計入銀行法第72條之2的統計之後，金管會今日公布銀行在10月底的相關比率已降至25.73%，不過房貸逾放餘...

台幣回貶加外價金助陣 壽險業10月避險比率降至58.55%的5年新低

金管會保險局今日公布最新的壽險業獲利及避險損益統計，其中在避險比率方面，由於外價準備金新制引導，加上新台幣持續回貶，10...

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第4季有電商業者主動將股票禮品...

「全民普發萬元」啟動投資熱潮 國泰證券祭加碼活動抽好禮

2025年11月27日政府普發萬元現金上路，如何將1萬元「花得聰明、用得有價值」，國泰證券特別推出一系列「開戶、交易、存...

國泰人壽推「滿溢康愛」防癌定期險 外溢最高回饋3%

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。