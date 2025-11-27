股匯同步走揚 新台幣連3升收31.34元

降息題材持續發酵，熱錢回流之下，台灣股匯市同步走揚，新台幣兌美元擺脫貶值陰霾，今天收盤收31.34元，升值1分，匯價連3升，台北及元太外匯市場總成交金額16.165億美元。

市場對美國聯準會（Fed）12月將降息的預期升溫，金融市場正面表態，美股續漲，激勵台股今天延續反彈氣勢，盤中最多上漲249點，終場上漲144.99點，收在27554.53點，收復月線27494點。

隨著台股展開反攻，三大法人今天同步買超，合計金額為232.55億元，其中外資已經連續3日買超。

新台幣兌美元今天以31.32元開出，除了美元續弱，還有台股上漲、熱錢回流等因素，推動匯價走揚，盤中一度突破31.3元價位，最高觸及31.285元。

外匯交易員表示，新台幣今天走揚，但未出現強勁升勢，終場僅小升1分，一方面是美股感恩節休市，部分外資操作保守，將資金匯出，另一方面，先前新台幣一路走貶，距離31.5元關卡只剩臨門一腳，雖然展開反彈，升值力道還不算很強烈，出口商傾向觀望，不急於馬上出手，未能進一步助長升勢。

外匯交易員認為，降息題材令美元轉弱，有利新台幣止跌回升，不過國際局勢瞬息萬變，新台幣短線雖有反彈，但力道不足，難以突破區間，眼前先等聯準會12月會議結果、台美談判出爐，一切塵埃落定，市場方向性會更明確。