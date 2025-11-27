快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

股匯同步走揚 新台幣連3升收31.34元

中央社／ 台北27日電

降息題材持續發酵，熱錢回流之下，台灣股匯市同步走揚，新台幣兌美元擺脫貶值陰霾，今天收盤收31.34元，升值1分，匯價連3升，台北及元太外匯市場總成交金額16.165億美元。

市場對美國聯準會（Fed）12月將降息的預期升溫，金融市場正面表態，美股續漲，激勵台股今天延續反彈氣勢，盤中最多上漲249點，終場上漲144.99點，收在27554.53點，收復月線27494點。

隨著台股展開反攻，三大法人今天同步買超，合計金額為232.55億元，其中外資已經連續3日買超。

新台幣兌美元今天以31.32元開出，除了美元續弱，還有台股上漲、熱錢回流等因素，推動匯價走揚，盤中一度突破31.3元價位，最高觸及31.285元。

外匯交易員表示，新台幣今天走揚，但未出現強勁升勢，終場僅小升1分，一方面是美股感恩節休市，部分外資操作保守，將資金匯出，另一方面，先前新台幣一路走貶，距離31.5元關卡只剩臨門一腳，雖然展開反彈，升值力道還不算很強烈，出口商傾向觀望，不急於馬上出手，未能進一步助長升勢。

外匯交易員認為，降息題材令美元轉弱，有利新台幣止跌回升，不過國際局勢瞬息萬變，新台幣短線雖有反彈，但力道不足，難以突破區間，眼前先等聯準會12月會議結果、台美談判出爐，一切塵埃落定，市場方向性會更明確。

新台幣 外匯市場

延伸閱讀

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

三大法人聯手買超232億元 台股登月能續強？法人這樣看

台股上看3萬4600？杜金龍用波浪＋總經推算：2027年或見循環高點

台股收盤上漲144點收27,554點重返月線 台積電收1,435元小跌5元

相關新聞

壽險業外價準備金水位 保險局：至少要上兆元才算安全

壽險業者外價準備金要多少才是保險局心中的「滿足點」？保險局副局長蔡火炎指出，保險業外幣曝險部位，未避險的部分仍有6兆多元...

新青安不列入銀行承作建築及房貸統計 銀行承作比率10月底降至25.73%

在新青安房貸不計入銀行法第72條之2的統計之後，金管會今日公布銀行在10月底的相關比率已降至25.73%，不過房貸逾放餘...

台幣回貶加外價金助陣 壽險業10月避險比率降至58.55%的5年新低

金管會保險局今日公布最新的壽險業獲利及避險損益統計，其中在避險比率方面，由於外價準備金新制引導，加上新台幣持續回貶，10...

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第4季有電商業者主動將股票禮品...

「全民普發萬元」啟動投資熱潮 國泰證券祭加碼活動抽好禮

2025年11月27日政府普發萬元現金上路，如何將1萬元「花得聰明、用得有價值」，國泰證券特別推出一系列「開戶、交易、存...

國泰人壽推「滿溢康愛」防癌定期險 外溢最高回饋3%

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。