「悍將小富翁理財營」登場 北富銀攜手悍將球星陪小球員學理財

台北富邦銀行今（27）日於新莊悍將分行舉辦「悍將小富翁理財營」，邀請新北市二重國中棒球隊22位小球員參加，在富邦悍將投手球星歐書誠的陪伴下，展開一場結合金融教育與棒球精神的生動體驗。

活動中，北富銀專業講師帶領小球員認識日常金融知識、防詐觀念，並安排「小小行員」體驗，讓孩子們親自進行提款、換外幣及ATM操作等銀行基礎業務，寓教於樂。歐書誠更現身說法，鼓勵小球員們不只要在球場上全力以赴，也要從小培養正確的金錢觀念，為未來人生打下穩健基礎。

北富銀表示，運動員的收入常因賽事表現或合約內容而有較大波動，與一般職場工作者固定且持續性的薪資型態有明顯差異。尤其運動員的職業生涯通常受限於個人狀態與年齡，收入高峰期往往集中在有限數年內，更需要及早培養理財規劃能力，學會資產管理與風險分散，提前做好儲備。

「悍將/勇士小富翁理財營」自2023年正式開辦以來已連續三年舉行，累計超過130位棒球隊及籃球隊的小球員熱情參與。活動中，北富銀會邀請富邦悍將或富邦勇士隊球星擔任嘉賓，與小球員們近距離互動，分享運動生涯規劃與理財經驗，結合金融課程、防詐宣導及小小行員體驗，讓孩子們在輕鬆氛圍中學習知識，增進對未來規劃的想像，深受師生好評。

北富銀長期耕耘台灣基層棒球，自1993年起贊助國立台灣體育運動大學甲組成棒「富邦公牛隊」，並擔任新北市三級棒球（U12少棒、U15青少棒、U18青棒）賽事的主要贊助單位，少棒、成棒到職棒，致力培育台灣棒球潛力選手，提升國內基層棒球競爭力。

在其他運動領域，北富銀更是不遺餘力。自2014年起與台北富邦勇士籃球隊展開贊助合作，支持台北馬拉松、萬金石馬拉松、田中馬拉松及富邦長春公開賽等運動賽事舉辦；對內則設有運動健身中心、路跑社、羽球社、桌球社等多元社團，鼓勵員工養成運動習慣、維護身心健康，連續6年榮獲教育部體育推手獎金質獎，展現對體育發展的鼓勵和支持。