快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

壽險業外價準備金水位 保險局：至少要上兆元才算安全

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局評估，壽險業外價準備金水位至少要上兆元才算安全。圖／本報資料照片
保險局評估，壽險業外價準備金水位至少要上兆元才算安全。圖／本報資料照片

壽險業者外價準備金要多少才是保險局心中的「滿足點」？保險局副局長蔡火炎指出，保險業外幣曝險部位，未避險的部分仍有6兆多元，因此，若依照VAR（風險值）95%來計算，外價準備金至少要到上兆元的水準才夠。

在台幣回貶和股債評價加持之下，10月底壽險業淨值又回升至2兆8千億元，來到史上最高點，現行的3845億元外價準備金，亦已創下歷史新高。但蔡火炎表示，外價準備金仍尚未到安全水位；換言之，若以上兆元的水準來計算，保守估計也至少要再增加至少超過6千億元的水準。

蔡火炎也表示，保險局對於壽險業會計處理的議題，以財務報告的允當表達、產業永續經營發展、避險策略、實質強化資本韌性為宗旨。

蔡火炎也強調，壽險業銷售保單都為長期保單，但國內外金融市場並沒有符合長期風險的避險工具，使業者的避險策略受限制，無法作長期性資產避險的匯兌風險；他也表示，除了短期現金流所需的避險之外，壽險業為了財報還得作其他曝險部位的避險，但卻沒有產生實質的風險移轉避險效果。

蔡火炎也明確指出，基於上述考量，保險局會以降低過度避險的成本，讓業者能厚實提存到外價準備金，或轉列資本，透過「自我保險」和「強化資本」的效果方向來研議因應政策。

他也表示，為了改善幣別錯配，金管會已引導保險業資金投入國內公建及策略性產業，減少金融市場波動對保險業的影響，也將持續優化相關法規，投入國內的私募股權基金，放寬創投業的投資風險係數，金管會也將續推結構化轉型並提供轉型商品，來減少幣別錯配，保險局亦正研究改善幣別錯配及資產負債管理的措施。

壽險業 保險 保單

延伸閱讀

壽險匯率會計調整 大老支持

壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

獨／壽險業降低匯率波動 強化資本配套措施今日首度曝光

相關新聞

壽險業外價準備金水位 保險局：至少要上兆元才算安全

壽險業者外價準備金要多少才是保險局心中的「滿足點」？保險局副局長蔡火炎指出，保險業外幣曝險部位，未避險的部分仍有6兆多元...

新青安不列入銀行承作建築及房貸統計 銀行承作比率10月底降至25.73%

在新青安房貸不計入銀行法第72條之2的統計之後，金管會今日公布銀行在10月底的相關比率已降至25.73%，不過房貸逾放餘...

台幣回貶加外價金助陣 壽險業10月避險比率降至58.55%的5年新低

金管會保險局今日公布最新的壽險業獲利及避險損益統計，其中在避險比率方面，由於外價準備金新制引導，加上新台幣持續回貶，10...

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第4季有電商業者主動將股票禮品...

「全民普發萬元」啟動投資熱潮 國泰證券祭加碼活動抽好禮

2025年11月27日政府普發萬元現金上路，如何將1萬元「花得聰明、用得有價值」，國泰證券特別推出一系列「開戶、交易、存...

國泰人壽推「滿溢康愛」防癌定期險 外溢最高回饋3%

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。