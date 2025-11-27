壽險業外價準備金水位 保險局：至少要上兆元才算安全

壽險業者外價準備金要多少才是保險局心中的「滿足點」？保險局副局長蔡火炎指出，保險業外幣曝險部位，未避險的部分仍有6兆多元，因此，若依照VAR（風險值）95%來計算，外價準備金至少要到上兆元的水準才夠。

在台幣回貶和股債評價加持之下，10月底壽險業淨值又回升至2兆8千億元，來到史上最高點，現行的3845億元外價準備金，亦已創下歷史新高。但蔡火炎表示，外價準備金仍尚未到安全水位；換言之，若以上兆元的水準來計算，保守估計也至少要再增加至少超過6千億元的水準。

蔡火炎也表示，保險局對於壽險業會計處理的議題，以財務報告的允當表達、產業永續經營發展、避險策略、實質強化資本韌性為宗旨。

蔡火炎也強調，壽險業銷售保單都為長期保單，但國內外金融市場並沒有符合長期風險的避險工具，使業者的避險策略受限制，無法作長期性資產避險的匯兌風險；他也表示，除了短期現金流所需的避險之外，壽險業為了財報還得作其他曝險部位的避險，但卻沒有產生實質的風險移轉避險效果。

蔡火炎也明確指出，基於上述考量，保險局會以降低過度避險的成本，讓業者能厚實提存到外價準備金，或轉列資本，透過「自我保險」和「強化資本」的效果方向來研議因應政策。

他也表示，為了改善幣別錯配，金管會已引導保險業資金投入國內公建及策略性產業，減少金融市場波動對保險業的影響，也將持續優化相關法規，投入國內的私募股權基金，放寬創投業的投資風險係數，金管會也將續推結構化轉型並提供轉型商品，來減少幣別錯配，保險局亦正研究改善幣別錯配及資產負債管理的措施。