產險公會與14家業者以聯盟鏈為基礎 共構產險業數位生態圈

由產險公會主辦、國泰金控（2882）協辦的「2025 第三屆產險聯盟區塊鏈會員大會」，以「Better Together, Brighter for All（共榮共好）」為主題，邀請金管會保險局、保發中心、特別補償基金及全台14家產險業者高層代表，共同見證聯盟鏈從「作業數位化」正式邁向「跨機構生態圈建構」的新階段。

產險公會理事長陳萬祥於致詞時表示，今年的主題「共好共榮」，象徵著產險聯盟透過團結的力量，使產險業加速朝向數位轉型與永續經營的目標邁進。產險聯盟區塊鏈未來發展的重要方向包括：持續優化強制險運作、推動資料整合、深化跨機關協作、提升保險科技的實務應用，確保在數位與永續雙主軸下穩健前行，是產險業須共同推動的核心議題。

陳萬祥強調：「產險公會將秉持中立、公正、合規的原則，將議題轉化為產險業共同討論、共同行動以及共同落地的成果。」在氣候變遷、人口結構變化及 AI 科技發展等重大趨勢下，產險業肩負著貼近民眾生活與社會責任的使命。未來，透過公會這個開放、透明且可信賴的溝通平台，將善用各公司資源與新科技工具，在提升流程效率與風險控管能力的同時，提供社會真正需要、更加可信賴的保障，展現產險業的公共價值。

本屆大會也特別邀請於金融科技產業聯盟「異業生態共創工作圈」中的前瞻提案團隊進行分享，展示產險業運用科技解決實務痛點的決心。會中由國泰金控與國泰產險主導的「E 警還鄉 - 數位車險理賠警資查證」及富邦產險主提的「ClaimLink 車險理賠匯流平台」兩大創新專案。皆聚焦於建立產險公司間透過跨域整合進行高效可信的資料傳遞機制，推動車禍事故資訊數位化與流程自動化，將有助於大幅加速理賠查證程序，縮短民眾取得補償的等待時間，具體回應主管機關對於「便民」與「高效」的期待。

除了應用層面的突破，產險聯盟區塊鏈團隊也在大會上分享對於產險業數位轉型發展持續投入技術研究，從效能到隱私不斷精進，提供會員公司更具協作彈性的平台外，同時以最高標準捍衛資訊安全與個資隱私。

產險公會秘書長謝往都表示，本次大會獲得全台 14 家產險業者共同贊助支持，展現產險生態系高度的凝聚力。公會將持續扮演產業溝通、協調與整合的橋樑，協助推動前瞻科技在制度與流程中的深化應用；並在區塊鏈、AI 等技術的加持下，以產險聯盟區塊鏈為協作基礎，進一步強化跨機關協作，為產物保險市場注入持續且穩健的創新動能，共同推動普惠金融與永續發展的重要基礎，共同打造更具韌性與可信賴的金融防護網。