櫃買勤業聯手 推動南部創新力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）為發揮創櫃板Plus平台功能，促進與新創企業對談與交流，再度攜手勤業眾信聯合會計師事務所於11月27日舉辦高雄地區的新創小聚活動，吸引台灣在地精緻茶食品牌、專業米食產銷品牌及後勤支援作業系統建置等領域新創企業參加，於會中分享公司業務特色、核心價值及技術創新性等，並深入瞭解創櫃板輔導資源，現場氣氛熱絡。

櫃買中心為深化對創新、新創及青年創業團隊的協助，積極整合創櫃板Plus平台大聯盟資源，持續與會計師事務所合作舉辦新創交流活動，本次活動首先由櫃買中心代表介紹創櫃板制度，深入解說如何申請登錄並享受豐富的輔導資源，並透過分組對談讓新創企業能夠快速了解創櫃板；此外，也同步由勤業眾信聯合會計師事務所服務團隊分享如何提供會計及內部控制制度諮詢，以及協助企業成功銜接資本市場的寶貴經驗。勤業眾信長久以來為協助優質企業進入資本市場，提供財務、法務、營運及治理等面向之專業支持，並致力於扶持新創企業，透過資源媒合、專業顧問、成長策略及跨域合作等服務，協助新創企業在全球市場劇變下，掌握關鍵趨勢並強化競爭力。

櫃買中心提到，為響應金融監督管理委員會「亞洲資產管理中心」及「亞洲創新籌資平臺」政策，提供不同規模和發展階段的企業更多元的籌資選擇，現已構築由主板「上櫃市場」、預備板「興櫃市場」及微型創新企業輔導平臺「創櫃板」所組成完整的市場生態體系，並透過創櫃板Plus新制，積極輔導中小微企業健全體質及協助創造媒合機會，加速創櫃板公司茁壯成長，邁向資本市場。櫃買中心未來將持續與勤業眾信攜手深入地區服務，期能協助更多企業從「隱形冠軍」成為「明日之星」。有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。

櫃買中心 資本市場 創櫃板

