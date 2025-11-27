強化防詐、防駭、防破產 新安產攜手台企銀共築資安防線

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險攜手臺灣企銀共築資安防線，強化防詐、防駭、防破產。圖/新安東京海上產險提供
新安東京海上產險攜手臺灣企銀共築資安防線，強化防詐、防駭、防破產。圖/新安東京海上產險提供

為協助企業強化風險管理觀念，面對數位轉型與資安威脅並存的挑戰，新安東京海上產險與台灣企銀攜手，於10月舉辦兩場「資安是現代企業的保險箱：防詐、防駭、防破產」客戶說明會，活動透過實務案例剖析與互動分享，協助企業客戶建立全面性的防護機制，提升對資安與詐騙風險的應變能力與警覺性。

本次說明會聚焦在企業數位化營運中可能面臨的多重資安風險，特別邀請勤業眾信專家就資訊安全架構與防護策略進行分享，說明企業應如何自上而下建立資安防禦體系，導入攻防思維與長期管理機制。

新安東京海上產險亦分享保險在資訊安全防護中的角色與價值，透過風險移轉與管理策略，協助企業於危機發生時能迅速應變並維持營運穩定，進而達成永續發展的目標。

說明會共吸引逾60家廠商共百餘人次參與，其中包含多家企業董事長、負責人及財務主管等，現場互動熱烈，獲得與會者一致肯定。

隨著詐騙型態與駭客攻擊手法層出不窮，新安東京海上產險除提供完善的理賠與保障外，更積極推動防詐教育與資安風險意識培育，結合產業力量推廣正確的資安觀念，協助企業打造安全、可信賴的營運環境。

資安 產險 東京

