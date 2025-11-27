新青安不列入銀行承作建築及房貸統計 銀行承作比率10月底降至25.73%

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新青安不列入統計，10月底銀行依銀行法第72條之2比率降至25.73%。圖／本報資料照片
新青安不列入統計，10月底銀行依銀行法第72條之2比率降至25.73%。圖／本報資料照片

新青安房貸不計入銀行法第72條之2的統計之後，金管會今日公布銀行在10月底的相關比率已降至25.73%，不過房貸逾放餘額則再度反減為增，引發外界關注是否與寬限期已過新青安等借款戶無法還本，或是企業主因為關稅效應而營運困難導致員工被裁、減薪出現房貸還款困難有關。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅貸款及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額合計的30%。

銀行局副局長張嘉魁說明，銀行相關比率在27%至28%區間的家數在10月有7家，較9月上升2家，亦和28%至29%區間家數減少有關，10月底房貸餘額較9月底增加364億元，主要來源為新青安、公教住宅貸款、土建融興建轉分戶貸款等三大因素有關。此外，建築貸款增加244億，則和新增動撥社會住宅的貸款，配合營建工程撥款、充實營運周轉金等因素有關。

張嘉魁指出，雖然房貸逾放增加，但仍在小幅波動範圍，這與部分客戶還款能力弱化有關，至於客戶的還款能力弱化，是否與企業主周轉困難導致企業員工出現房貸還款問題，或與過了寬限期無法還本息的案例增加有直接關係，他表示，仍需觀察。

