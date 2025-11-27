台企銀Hokii金融卡新卡面首度亮相 限時推出揪團開戶活動

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣企銀推出全新Hokii數位存款帳戶金融卡，新卡面首度亮相。圖／台灣企銀提供
為提供更具溫度與個性化的數位金融體驗，台灣企銀推出全新Hokii數位存款帳戶金融卡，全新卡面以吉祥物「Hokii福企鵝」手持畫筆的姿態，象徵自由創造與多彩生活，鼓勵用戶描繪專屬於自己的理財旅程與人生色彩。同時也限時舉辦「Hokii邀請1+1，好友揪團雙雙友禮」活動，以創新「互相引伴、揪團開戶」的活動形式，邀請尚未開立台灣企銀Hokii數位存款帳戶的民眾與親友一同加入，體驗Hokii的多元數位服務。

台灣企銀表示，Hokii數位存款帳戶金融卡全新卡面在設計風格上，採用溫暖的橘色融合柔和米色系，再搭配彩色燙印品牌logo的小巧思，營造明亮、愉悅的使用感受，期望與每位用戶一起微笑、一起描繪精彩未來，體現「Enjoy your e-life」的設計理念。同時結合Hokii數位存款帳戶跨行轉帳20次及跨行提款12次免手續費的專屬優惠，讓民眾享受便利數位生活的同時，感受到Hokii想傳遞給民眾創新及溫暖的品牌理念。

此外台灣企銀同步推出創新揪團開戶活動，只要2025年11月1日前未曾開立Hokii台幣數位存款帳戶的民眾，邀請親友一起開立Hokii臺幣數位存款帳戶，並完成活動登錄且加入Hokii數位會員，雙方皆可獲得新臺幣(以下同)100元揪團禮(僅限回饋1筆)。同時受到邀請的親友還可再邀請其他人一起加入，並完成以上任務，可再獲得100元揪團禮，合計最高200元，活動至115年1月31日截止。

台灣企銀無論是全新推出的Hokii金融卡面，或是同步加碼的揪團活動，皆希望提供年輕族群更直覺、便利且具情感溫度的金融服務，讓Hokii成為陪伴生活與理財的最佳夥伴。

