快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣回貶加外價金助陣 壽險業10月避險比率降至58.55%的5年新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣回貶加外價金助陣，壽險業10月避險比率降至58.55%，是5年來新低水準。圖／本報資料照片
台幣回貶加外價金助陣，壽險業10月避險比率降至58.55%，是5年來新低水準。圖／本報資料照片

金管會保險局今日公布最新的壽險業獲利及避險損益統計，其中在避險比率方面，由於外價準備金新制引導，加上新台幣持續回貶，10月的避險比率58.55%，不僅比上月減少，亦為109年以來最低；而截至今年10月底為止，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為3,845億元，較113年底增加1,649億元，亦為史上最高。

保險局公布，壽險業在10月單月獲利464億，主要由於業務承保有815億元損失，淨投資利益1403億元，較9月的投資淨益1232億元高，營業費用120億元，可說壽險業獲利仍來自投資淨利加持，亦抵銷了10月業務承保的損失增加。

保險局統計，今年10月底新台幣兌美元匯率為相對於去年底升值幅度為6.61%，可說較今年5月、6月台幣匯率暴力升值最高升值逾10%，回貶4個百分點，亦使10月底避險比率58.55%，來到近五年來新低水準。

至於避險成本今年前十月則累計2550億元。保險局指出，10月底的累計國外投資淨利益為2372億元，國內則有投資淨益5183億，外價準備金使用1008億，合計整個投資淨益為6547億元。

壽險業

延伸閱讀

南山人壽倡議氣候變遷調適金融 前進 COP 藍區

壽險匯率會計調整 大老支持

壽險業會計制度能否調整抗匯率波動？最具代表性座談會下周三登場

台美匯率聯合聲明推升匯市 林昭廷：有外匯準備金升到28元也沒問題

相關新聞

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第4季有電商業者主動將股票禮品...

「全民普發萬元」啟動投資熱潮 國泰證券祭加碼活動抽好禮

2025年11月27日政府普發萬元現金上路，如何將1萬元「花得聰明、用得有價值」，國泰證券特別推出一系列「開戶、交易、存...

新青安不列入銀行承作建築及房貸統計 銀行承作比率10月底降至25.73%

在新青安房貸不計入銀行法第72條之2的統計之後，金管會今日公布銀行在10月底的相關比率已降至25.73%，不過房貸逾放餘...

台幣回貶加外價金助陣 壽險業10月避險比率降至58.55%的5年新低

金管會保險局今日公布最新的壽險業獲利及避險損益統計，其中在避險比率方面，由於外價準備金新制引導，加上新台幣持續回貶，10...

國泰人壽推「滿溢康愛」防癌定期險 外溢最高回饋3%

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，...

新台幣午盤升1.6分 暫收31.334元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.334元，升1.6分，成交金額7.1億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。