台幣回貶加外價金助陣 壽險業10月避險比率降至58.55%的5年新低

金管會保險局今日公布最新的壽險業獲利及避險損益統計，其中在避險比率方面，由於外價準備金新制引導，加上新台幣持續回貶，10月的避險比率58.55%，不僅比上月減少，亦為109年以來最低；而截至今年10月底為止，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為3,845億元，較113年底增加1,649億元，亦為史上最高。

保險局公布，壽險業在10月單月獲利464億，主要由於業務承保有815億元損失，淨投資利益1403億元，較9月的投資淨益1232億元高，營業費用120億元，可說壽險業獲利仍來自投資淨利加持，亦抵銷了10月業務承保的損失增加。

保險局統計，今年10月底新台幣兌美元匯率為相對於去年底升值幅度為6.61%，可說較今年5月、6月台幣匯率暴力升值最高升值逾10%，回貶4個百分點，亦使10月底避險比率58.55%，來到近五年來新低水準。

至於避險成本今年前十月則累計2550億元。保險局指出，10月底的累計國外投資淨利益為2372億元，國內則有投資淨益5183億，外價準備金使用1008億，合計整個投資淨益為6547億元。