股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股熱改寫電商送禮樣貌，股票禮品卡躍雙11新寵 。（永豐金證券/提供）
台股熱不僅帶動全民投資熱潮，更改寫電商送禮樣貌！永豐金證券發布股票禮品卡最新使用調查，發現第4季有電商業者主動將股票禮品卡作為2025年雙11促銷新寵禮品，與雙人來回機票、手機、黃金等熱門獎項並列。這是台灣史上頭一次，券商推出「送股票」的創新商品受非金融業者運用，擴大股票禮品卡使用場景。

人們喜愛禮品卡，促使全球禮品卡方興未艾。因能黏著客戶並強調企業品牌價值，國內越來越多小型店家、量販店與百貨業販售自家禮品卡，台灣禮券市場需求每年高達400億元。

永豐金證券在券商中率先全台，今年5月推出首創金融商品股票禮品卡，因結合送禮、理財及輕鬆開戶的三大特色，採用全新銀行信託架構，並建置禮品卡兌換平台以保障個資安全，成功通過金管會沙盒實驗核准。開賣半年，業績超過6,000萬元大關，展現市場高度認可。

股票禮品卡讓送出具理財價值的禮物變得更簡單。至股票禮品卡官網選擇面額（100元、500元、1,000元、3,000元、6,000元）後，僅需註冊登入並完成付款，即可取得虛擬卡序號，用於折抵豐存股平台上，包括元大台灣50ETF（0050）在內共263檔熱門台股交割款。今年台灣經濟成長率可能趨近6％的背景下，民眾期盼透過存股參與經濟成長果實，相比傳統禮物，股票禮品卡因更具會增值的心意，成為送禮需求的熱門選擇，讓理財成為送禮的一部分。

永豐金證券表示，股票禮品卡最新使用調查發現股票禮品卡做為創新理財禮物，於今年畢業季與情人節獲得良好回響；2025台北國際金融博覽會上，也獲得逾千位參與民眾反饋願意將其納入送禮選項之一。近期更發現今年雙11，出現中大型電商業者將股票禮品卡比擬來回雙人機票，作為全新贈品，反映民眾接受理財成為送禮的一部分。

伴隨電商將股票禮品卡作為送禮，全新型塑出證券業開戶場景生態圈。永豐金證券為擴大開戶場景，打破券商與其他非金融業的客戶界線，讓禮品卡成為更多民眾輕鬆開啟財富累積之門的橋樑，預告12月將推出全新場景推廣方案，屆時禮品卡不再僅限於個人透過LINE轉送，更多民眾將受惠於多元化的禮品卡使用場景，並透過豐存股友善機制降低誤觸冷門股的風險，輕鬆享受永豐金證券專業的數位投資服務。

股票禮品卡調查表。(資料來源：永豐金證券)
股票 永豐金 電商

相關新聞

國泰人壽推「滿溢康愛」防癌定期險 外溢最高回饋3%

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，...

新台幣午盤升1.6分 暫收31.334元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.334元，升1.6分，成交金額7.1億美元

新台幣開盤升3分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升3分

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業...

