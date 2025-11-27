兆豐證券再度榮獲盡職治理優良券商與「永續報告白金獎」雙殊榮

兆豐證券2025年在永續金融領域再獲佳績，不僅四度榮獲臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳券商」，且再度獲頒TCSA台灣企業永續獎「永續報告類—金融及保險業組白金獎」，展現公司長期落實盡職治理、責任投資與高度資訊揭露透明度的卓越成果。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券遵循集團方向深耕 ESG，內部重視經營效率及風險控管；對外則發揮機構投資人影響力，帶動外部利害關係人共好，創造長期投資價值。兆豐證券同時呼應政府 2050 淨零排放目標，投資已通過 SBTi 審核的企業，推動被投資公司一同加入永續轉型的行列。此外，持續舉辦淨零轉型工作坊等活動，協助被投資公司與受輔導企業提升淨零轉型能力，落實責任投資精神。

今年第四度獲選為「盡職治理資訊揭露較佳券商」，兆豐證券總經理吳明宗，同時也是永續發展委員會主任委員，強調兆豐證券在永續金融構面，持續將 ESG 納入投資評估流程，關注被投資公司營運狀況與永續策略，並透過參與法說會等方式，與被投資公司經營階層對話，發揮機構投資人影響力。

另一方面，在提升資訊揭露程度方面，兆豐證券今年完成官網改版，依循無障礙網站規範，優化使用者瀏覽體驗，並強化永續資訊專區內容，提升資訊透明度與包容性。此外，每年藉由利害關係人問卷及客戶滿意度調查，掌握外部關注議題，透過發布永續報告書予以回應。

兆豐金融集團作為永續金融先行者聯盟成員之一，兆豐證券將持續秉持集團「發揮正向影響、引領永續發展」的使命、「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的價值，深化包括環境永續、社會共榮、責任治理的策略作為，實踐企業的永續目標。