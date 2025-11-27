「全民普發萬元」啟動投資熱潮 國泰證券祭加碼活動抽好禮

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
響應「全民普發萬元」政策，國泰證券推出「開戶、交易、存股」加碼抽好禮活動，鼓勵民眾將小紅包轉換為投資力，讓普發1萬元成為累積長期財富的基石。（國泰證券／提供）
2025年11月27日政府普發萬元現金上路，如何將1萬元「花得聰明、用得有價值」，國泰證券特別推出一系列「開戶、交易、存股」加碼抽好禮活動，總價值近200萬元，從新手客戶、積極操作老手到存股族，讓不同投資階段的投資人，皆能善用這筆資金參與台股、美股市場，不僅放大資金效益、把握市場契機，還能享受投資帶來的好禮驚喜，兼顧理財與生活的雙重樂趣，讓一次性小紅包轉換為長期理財契機，開啟全民投資熱潮。

針對初入市場的投資新手與積極操作族群，國泰證券攜手國泰世華銀行祭出iPhone 17抽獎無上限活動。舉凡於活動期間透過國泰世華CUBE App開立國泰證券帳戶，或透過國泰證券服務進行台、美股交易，不限單筆或定期定額，只要達到指定金額門檻，即可獲得當月抽獎資格，且抽獎次數無上限累積，等於「交易越多、中獎機率越高」，讓投資人有機會將最新款 iPhone 17 帶回家，為理財增添驚喜。

對於偏好穩健理財的小資族，國泰證券則祭出數萬點小樹點，推出存股抽好禮活動，打造「投資有回饋、理財更有感」的體驗活動。投資人可於活動網站完成退休存股目標試算，設定每月存股金額，並透過台股定期定額成功達標，即可參與抽獎，最高單筆可獲得小樹點2萬點獎勵。同時，國泰證券針對50歲以上投資人加碼「中獎機率翻倍送」，讓樂齡族也能輕鬆參與市場，將普發1萬元化為啟動退休理財的第一步。

國泰證券表示，這次以普發萬元為契機打造全民投資嘉年華，從首次入市到長期布局，每位投資人都能找到專屬的投資驚喜。國泰證券期望藉此帶動更多民眾以普發現金為起點，養成持續投資的好習慣，並結合創新、安全、便利的服務，把握市場契機、創造長遠價值，實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌願景。更多活動詳情請至國泰證券官網查詢：https://www.cathaysec.com.tw

