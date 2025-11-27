合庫金法說╱全行總放款成長6.34% 持續優化資產品質

合庫金控（5880）27日舉行第3季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，鑑於關稅衝擊對全球經濟的影響已較預期緩和，加上美國聯準會下半年重啟降息循環及宣布自12月起暫停資產負債表縮表計畫，有助於經濟與金融環境之穩定。依國際貨幣基金組織(IMF) 於10月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3.2%，明年經濟成長率則維持3.1%，保持穩健。

合庫金控公布截至9月營運績效，合併稅後淨利為162.41億元，較去年同期增加0.09%，每股盈餘1.03元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.11%及0.41%。持續提升營運績效，累計至10月自結合併稅後淨利為180.12億元，較去年同期增加2.35%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利較去年同期成長3.07%，全行總放款餘額及總存款餘額亦分別成長6.34%及5.65%，動能穩健成長；因持續優化資產品質，與去年同期相比，逾放比率下降0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升5.72個百分點，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs 2025年底內部管理標準要求。

業務推展方面，子公司合庫銀行積極配合政府推動「六大核心戰略產業」、「中小微企業多元發展貸款」等政策性貸款，營造有利中小企業之融資環境；另因應美國實施「對等關稅」政策，設立「受美國關稅影響企業金融支持專區」並提供資金支持。

此外，更憑藉完善的金融友善服務、客訴處理機制及卓越打詐成果，獲金管會頒發「金融服務業公平待客原則」評核前25%及銀行業最佳進步獎殊榮。另為串聯亞洲金融網絡，合庫銀行-東京分行已於10月27日正式營運，致力成為在日臺資企業及當地客戶信賴的金融夥伴。

另一方面，子公司合庫銀行透過多元通路積極推廣信託業務，為客戶提供全方位信託服務，於2025卓越銀行評比中獲頒「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎項殊榮，並已連續四年榮獲「信託業推動信託2.0計畫評鑑」之「最佳信託獎」及「員工福利信託獎」雙獎，及勇奪「信託結盟獎」第一名等三大獎項之肯定。合庫人壽則持續深化數位轉型，以行動實踐「最懂客戶的保險夥伴」，獲頒2025卓越保險評比「客戶信賴獎」及「數位金融獎」。

合庫金控集團積極推動永續發展，打造幸福職場，並囊括台灣永續能源研究基金會-「台灣永續行動獎」五大獎項，其中合庫金控係以「健康職場 永續生活」專案，子公司合庫銀行則以「ESG好婚秘書」、「合庫有愛 活力無限」、「低碳轉型 永續前行」專案，及合庫人壽係以「放手喘息 聰明照顧」等專案脫穎而出，共計囊括3金1銀1銅；再者，子公司合庫銀行更將ESG思維與自身業務深度結合，以資金支持企業減碳，實踐綠色金融使命，並連續三年蟬聯環境部「國家企業環保獎」銀級獎殊榮，展現全方位落實ESG的實力。

蘇佐政表示，展望未來，合庫金控持續掌握全球金融情勢發展，滾動調整經營策略，並將創新金融服務及永續發展理念融入核心業務，期能與社會實踐共生共榮願景。