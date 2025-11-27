射手座專屬保單攻略 冒險與自由兼顧保障與理財

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

針對年底的11、12月射手座生日，壽險公司建議，射手座的冒險精神與自由熱情，若能搭配利變型還本保險或美元計價的利變型壽險與旅行平安險，不僅能守護自身與家人，更可在探索世界的同時，兼顧財務安全與未來規劃。

宏泰人壽指出，身為火象星座的射手座，熱愛自由與冒險是天性，不受限於環境，以赤子之 心探索世界，其強烈的探索精神，讓射手座就算一個人旅行也沒問題，旅行平安險或是實支實付型意外險就是射手座勇闖世界的最佳後盾。透過網路投保旅平險，對於出發旅行說走就走的射手座來說，輕鬆快速就可以完成申辦手續，只要在出發前2小時設定好相關條件並使用信用卡完成付款， 就可輕鬆完成投保手續，讓旅遊多一重安心保障。

宏泰人壽以「e起遨遊旅行平安保險（EITA）」為例，最高可投保1,200萬元，附加傷害醫療保險及海外突發疾病保障，國外旅遊還有29項急難救助服務與相關保障，附加海外突發疾病健康保險，最高可保120萬元，讓射手座在行萬里路的同時，多一層安心。

南山人壽指出，勇於嘗試、富冒險精神的射手座，在規劃退休保障時，可選擇兼具保障與資產規劃功能的「兩全型」保險，像是利率變動型還本保險，以「大樂選」為例，在第四保單年度起至保險年齡達生存還本保險金給付起始年齡前，享有高額壽險保障，之後每年可領取生存還本保險金，兼顧退休準備與壽險保障。

若想進一步強化保障，也可考慮透過美元計價的利率變動型還本保險或利率變動型終身壽險，透過靈活幣別規劃及增值回饋功能，加強65歲前保障，讓射手座在探索世界時仍能穩健累積資產。

保險金 壽險公司 宏泰人壽 射手座 保單

國泰人壽推「滿溢康愛」防癌定期險 外溢最高回饋3%

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，...

新台幣午盤升1.6分 暫收31.334元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.334元，升1.6分，成交金額7.1億美元

新台幣開盤升3分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升3分

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業...

