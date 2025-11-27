用天蠍座性格規劃保險 首重醫療、長照與退休現金流

天蠍座的生日是10～11月期間，天蠍座情感深刻、直覺敏銳，對重要家人具有強烈保護心，面對人生風險往往展現出比其他星座更高的危機意識。壽險業者表示，若從天蠍座細膩、長期思考與重視安全感的性格來看，在規劃保障時，通常會特別重視實支實付醫療、長照與退休現金流等面向，不僅替自己，也會優先為家人準備完善的保障，以降低未來生活的不確定性。

南山人壽指出，台灣邁入長壽社會，平均壽命延長帶來退休準備金、失智及長照需求攀升等風險，因此針對「長壽、失智、長照」這三大風險建構全方位保障，協助民眾提早防護。針對天蠍座心思細膩、擅於感知變動又重視長期計畫的特質，南山人壽建議可優先考慮利率變動型還本保單，讓現金流穩定、用途彈性，符合天蠍座「重視長期規劃、累積安全感」的需求。

例如「南山人壽金佳多利利率變動型還本終身保險（3ATE）」以台幣計價、抗匯率風險，每年提供生存還本金，可作為子女教育、旅遊或生活預備金，並具備增值回饋分享金機制，讓保障有成長空間。若偏好長期繳費或幣別多元布局者，也可選擇「多利多鑫（NATE）」或美元計價的「美利多鑫（NAUE）」等，依個人財務習慣搭配。

此外，天蠍座對親近家人有高度保護欲，對於「愛得深、想得遠」的天蠍座，南山人壽表示，失智照護已成國人高度關注議題，天蠍座也多半會率先替自己與家人安排相關保障，像是「憶起幸福終身保險（DMAL）」針對中重度失智一次給付設計，提供至99歲保單年度末的終身保障，可在需要照護資源時立即挹注資金，減輕家庭壓力，讓天蠍座能以更強的安全感提前布局、從容應對。

宏泰人壽則指出，大眾對天蠍座的印象多半是洞察力強、風險意識高，並對家人具備強烈守護心。在高齡化、少子化與文明病威脅下，天蠍座特別有危機感，通常會特別重視醫療保障，避免萬一罹病時家庭承受經濟壓力，其中「實支實付醫療險」最能滿足其需求。

宏泰人壽以一年期不保證續保的「泰實在醫療健康保險附約（HSF）」為例，涵蓋每日病房費、住院醫療、門診手術、重大器官移植等多項給付，可有效補足健保缺口，讓被保險人依自身醫療需求提升治療品質。

宏泰人壽表示，天蠍座擅於觀察醫療環境變化，面對健保制度調整與醫療費用上升，醫療險、長照險與癌症險等「生活風險型」保險特別受到天蠍座青睞，不僅保護自己，也能確保家人不因突發疾病背負沉重負擔。