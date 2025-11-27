快訊

國泰人壽推「滿溢康愛」防癌定期險 外溢最高回饋3%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
為陪伴保戶度過黃金治療期，國泰人壽推出全方位癌症險「滿溢康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，提供「長期癌症保障」與「無理賠回饋金」雙重安心機制。圖／國泰人壽提供
為陪伴保戶度過黃金治療期，國泰人壽推出全方位癌症險「滿溢康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，提供「長期癌症保障」與「無理賠回饋金」雙重安心機制。圖／國泰人壽提供

癌症已連續43年位居國人死因首位，且平均每4分2秒新增一位患者，成為現代人最關注的健康議題之一。隨著醫療科技的快速進步，各項新式療法不斷推陳出新，民眾需及早籌備癌症保障，以應對高額醫療費用、提升癌後醫療品質。為陪伴保戶度過黃金治療期，國泰人壽推出全方位癌症險「滿溢康愛防癌定期健康保險（外溢型）」（以下簡稱「滿溢康愛」），提供「長期癌症保障」與「無理賠回饋金」雙重安心機制，若初次罹患癌症（重度）可申領一次性保險金支應治療所需。

國壽設計無理賠回饋金，意在鼓勵保戶提升健康管理意識；如保戶維持健康於「無理賠紀錄期間」（即自契約生效日起，至繳費期間『20年』屆滿後，再經過10個保險單年度）未罹患癌症（重度），即可領回年繳應繳保險費總額的1.02倍。在保費返還設計下，癌症保障持續不中斷至90歲。

此外，國泰人壽為落實「讓健康有力於你」的長期健康促進計劃，自2025年七月起已達成「健康險全外溢」目標，「滿溢康愛」即結合健康外溢機制，鼓勵保戶加入「FitBack健康吧」健康計劃，積極實踐健康生活，凡於指定期間達到「樂享家」會員等級，可享最高3%保險費折減，透過養成良好習慣，發揮事前預防的影響力。

以30歲女性保戶為例，繳費年期20年、保額200萬，年繳應繳保險費為新臺幣（以下同）122,000元，每年實繳保險費為117,120元（含自動轉帳1% +「FitBack健康吧」樂享家折減 3%）。若不幸於45歲罹患「大腸直腸癌（第一期）」，保戶可獲得初次罹患癌症（初期）或癌症（輕度）保險金20萬。若保戶於60歲時未曾罹患癌症（重度），即可領回無理賠關懷保險金約248萬，後續仍持續享有癌症（重度）保障180萬至90歲。

國壽商品部協理張孝旭表示，在面對癌症風險時，癌症治療在確診初期往往需要投入大量資金，費用動輒數十萬甚至上百萬，若錯過黃金治療期，存活率將大幅下降。因此，「滿溢康愛」特別強調保障的即時性，讓保戶在最需要的時刻，可獲得最堅實的支持。初次罹患癌症（重度）時會給付一次性保險金，最高可領保險金額+年繳應繳保險費總額的1.02倍，讓癌症治療不必等待、生活不因病中斷，讓保戶能在關鍵時刻安心無虞。

在健康風險日益升高的時代，國泰人壽不僅是國人的守護者，更是保戶健康生活的推動者。透過貼近民眾需求的保障設計與健康回饋機制，讓保費不再只是支出，而是為健康與財務加上一層安心保障，讓每一分投入都成為幸福的延伸。

保險金 癌症險 國泰人壽

相關新聞

新台幣午盤升1.6分 暫收31.334元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.334元，升1.6分，成交金額7.1億美元

新台幣開盤升3分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升3分

壽險匯率會計調整 大老支持

前政大校長、會計研究發展基金會永續準則委員會主委鄭丁旺昨（26）日表示，有關壽險匯率避險會計制度調整，他傾向支持AC債券...

2025台灣企業永續獎 國泰金稱霸服務業

國泰金控在「二○二五第十八屆ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎—白金級」...

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

金管會保險局官員接受本報專訪時表示，要壽險業從「避財報波動」走向「實質管理風險」。金管會認為，比起會計論戰，更重要的是業...

